Η Ζεντάγια εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας The Drama με το ίδιο φόρεμα που είχε βάλει στα Όσκαρ του 2015
Ζεντάγια Φόρεμα Όσκαρ Πρεμιέρα

Η Ζεντάγια εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας The Drama με το ίδιο φόρεμα που είχε βάλει στα Όσκαρ του 2015

Η ηθοποιός πόζαρε στον φακό με το ίδιο  λευκό, σατέν φόρεμα που είχε επιλέξει πριν από 11 χρόνια

Η Ζεντάγια εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας The Drama με το ίδιο φόρεμα που είχε βάλει στα Όσκαρ του 2015
Γεωργία Κοτζιά
Στην πρεμιέρα της ταινίας που πρωταγωνιστεί «The Drama» εμφανίστηκε η Ζεντάγια, επιλέγοντας το ίδιο φόρεμα με εκείνο που είχε βάλει στα Όσκαρ του 2015.

Σε δηλώσεις που έκανε η ηθοποιός στο Variety εξήγησε την ιδέα πίσω από το λευκό, σατέν φόρεμα, με το οποίο πόζαρε στον φακό: «Συζητούσα με τον στυλίστα μου για το πώς θα μπορούσα να προσαρμόσω το ντύσιμό μου στη θεματική της ταινίας και κάπως μου ήρθε στο μυαλό η παράδοση που λέει: "Κάτι παλιό, κάτι καινούριο, κάτι δανεικό, κάτι μπλε". Έτσι, σκέφτηκα να το εφαρμόσω».

Αναφερόμενη στην εμφάνισή της στα Όσκαρ του 2015, πρόσθεσε: «Ήταν μια τόσο σημαντική στιγμή για εμένα, την κοινότητά μου, τους αγαπημένους μου. Ένιωσα, ότι ήταν το σωστό φόρεμα. Και τυχαίνει να είναι και νυφικό, οπότε ταιριάζει».

@glamourgermany

#Zendaya feierte gestern Abend in Los Angeles die Premiere ihres neuen Films TheDrama. 👀 📸Getty Images

♬ Long way 2 go - jinxknsaudios
Η Ζεντάγια εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας The Drama με το ίδιο φόρεμα που είχε βάλει στα Όσκαρ του 2015

Στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Μπόργκλι, η Ζεντάγια υποδύεται την Emma Hardwood, μια εργαζόμενη σε βιβλιοπωλείο από τη Λουιζιάνα, ενώ ο Ρόμπερτ Πάτινσον ερμηνεύει τον χαρακτήρα του Charlie Thompson, έναν Βρετανό διευθυντή μουσείου. Η πλοκή τοποθετείται λίγες ημέρες πριν από τον γάμο τους, όταν η σχέση τους οδηγείται σε δραματική εξέλιξη.

Το «The Drama» αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία του Μπόργκλι με την A24, μετά το Dream Scenario με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ. Παράλληλα, η ηθοποιός διανύει μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά επαγγελματικά. Στις 12 Απριλίου κάνει πρεμιέρα στο HBO η τρίτη σεζόν του «Euphoria», ενώ στον κινηματογράφο θα πρωταγωνιστήσει στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου. Επιπλέον, στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται τα «Spider-Man: Brand New Day» και «Dune: Part 3», με προγραμματισμένες πρεμιέρες στις 31 Ιουλίου και 18 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Γεωργία Κοτζιά

Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

