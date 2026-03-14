Η Ζεντάγια έβαλε φόρεμα εμπνευσμένο από τη Γουίτνεϊ Χιούστον στα βραβεία Essence Black Women in Hollywood
Το ίδιο είχε φορέσει και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο «Sex and the City»
Με φόρεμα που έμοιαζε με εκείνο της Γουίτνεϊ Χιούστον από το παρελθόν εμφανίστηκε η Ζεντάγια στα βραβεία Essence Black Women in Hollywood.
Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Euphoria» εμφανίστηκε με ένα λευκό ασύμμετρο μίνι φόρεμα με ένα μεγάλο λουλούδι με χρυσές λεπτομέρειες, σχέδιο του Γιουτζίν Αλεξάντερ, εμπνευσμένο από το φόρεμα που είχε φορέσει η Χιούστον σε φωτογράφιση το 1987, η οποία αργότερα έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό Life.
Η αρχική εκδοχή της τραγουδίστριας είχε δύο λουλούδια και πιο μακρύ μήκος. Η εκδοχή που φόρεσε η Ζεντάγια είχε εμφανιστεί και στους τίτλους αρχής της ταινίας «Sex and the City το 2008», όταν τη φορούσε η κινηματογραφική Κάρι Μπράτσο, που υποδύθηκε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.
Ο στυλίστας της ηθοποιού, Λο Ρόουτς, μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο από το κόκκινο χαλί γράφοντας με τη Ζεντάγια, δείχνοντας στη συνέχεια και απόσπασμα από το «Sex and the City» με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να φορά το συγκεκριμένο ρούχο και έγραψε: «Ένα εμβληματικό κομμάτι της ιστορίας της μόδας».
Δείτε το βίντεο
Zendaya pays tribute to Sarah Jessica Parker and Whitney Houston in iconic vintage gown as she continues to fuel Tom Holland marriage rumours with a bridal white nod and gold band https://t.co/mmhskqXGsR— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 13, 2026
Φωτογραφίες άρθρου: AP Associated Press
