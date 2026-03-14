Η Ζεντάγια έβαλε φόρεμα εμπνευσμένο από τη Γουίτνεϊ Χιούστον στα βραβεία Essence Black Women in Hollywood
Ζεντάγια Γουίτνεϊ Χιούστον

Η Ζεντάγια έβαλε φόρεμα εμπνευσμένο από τη Γουίτνεϊ Χιούστον στα βραβεία Essence Black Women in Hollywood

Το ίδιο είχε φορέσει και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο «Sex and the City»

Η Ζεντάγια έβαλε φόρεμα εμπνευσμένο από τη Γουίτνεϊ Χιούστον στα βραβεία Essence Black Women in Hollywood
Με φόρεμα που έμοιαζε με εκείνο της Γουίτνεϊ Χιούστον από το παρελθόν εμφανίστηκε η Ζεντάγια στα βραβεία Essence Black Women in Hollywood.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Euphoria» εμφανίστηκε με ένα λευκό ασύμμετρο μίνι φόρεμα με ένα μεγάλο λουλούδι με χρυσές λεπτομέρειες, σχέδιο του Γιουτζίν Αλεξάντερ, εμπνευσμένο από το φόρεμα που είχε φορέσει η Χιούστον σε φωτογράφιση το 1987, η οποία αργότερα έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό Life.

Η Ζεντάγια έβαλε φόρεμα εμπνευσμένο από τη Γουίτνεϊ Χιούστον στα βραβεία Essence Black Women in Hollywood


Η αρχική εκδοχή της τραγουδίστριας είχε δύο λουλούδια και πιο μακρύ μήκος. Η εκδοχή που φόρεσε η Ζεντάγια είχε εμφανιστεί και στους τίτλους αρχής της ταινίας «Sex and the City το 2008», όταν τη φορούσε η κινηματογραφική Κάρι Μπράτσο, που υποδύθηκε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.



Ο στυλίστας της ηθοποιού, Λο Ρόουτς, μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο από το κόκκινο χαλί γράφοντας με τη Ζεντάγια, δείχνοντας στη συνέχεια και απόσπασμα από το «Sex and the City» με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να φορά το συγκεκριμένο ρούχο και έγραψε: «Ένα εμβληματικό κομμάτι της ιστορίας της μόδας».

Φωτογραφίες άρθρου: AP Associated Press
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης