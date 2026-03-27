Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στην εκπομπή της: Ήμουν λίγο άρρωστη, αλλά είμαι εδώ, όλα βαίνουν καλώς
Θα είμαι μαζί σας μέχρι και την άλλη εβδομάδα, σχολίασε η παρουσιάστρια

Γεωργία Κοτζιά
Στην εκπομπή της επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου έπειτα από μία ημέρα απουσίας, σχολιάζοντας πως ήταν άρρωστη και ότι πλέον είναι καλά και πως η εγκυμοσύνη της εξελίσσεται ομαλά.

Η παρουσιάστρια δεν βρέθηκε την Πέμπτη 26 Μαρτίου στην εκπομπή της «Super Κατερίνα», καθώς όπως εξήγησε την Παρασκευή που επέστρεψε, ήταν άρρωστη, επιλέγοντας να προφυλάξει τον εαυτό της.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου πρόσθεσε ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα είναι κανονικά στο πλατό της εκπομπής της: «Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Εδώ είμαι, καλά είμαι. Ήμουν λίγο αρρωστούλα, οπότε όταν λίγο αρρωσταίνεις τώρα ειδικά στα τελευταία, καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, οπότε έκατσα σπίτι. Σας έβλεπα, ήσασταν υπέροχοι. Ξεκουράστηκα και σήμερα είμαι εδώ μαζί σας και θα είμαι και την άλλη βδομάδα. Θέλω ένα χειροκρότημα για όλη την ομάδα. Όλα βαίνουν καλώς».

Έπειτα, η παρουσιάστρια πρόσθεσε με χιούμορ: «Και γιατί δεν ήρθα χθες; Προσέξτε. Γιατί έφτιαχνε κέικ με πορτοκάλι και δεν τρώω το κέικ πορτοκάλι. Λέω, τσάμπα θα πάει η μέρα, ας κάτσω σπίτι να παραγγείλω κέικ με σοκολάτα. Δεν γινόταν να μην έρθω, και με 40 πυρετό, θα ερχόμουν για το ριζότο σου».

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης ανακοίνωσε την Πέμπτη την απουσία της Κατερίνας Καινούργιου, δηλώνοντας: «Για σήμερα μόνο το Κατερινάκι δεν θα είναι μαζί μας. Η Κατερίνα είναι στο σπίτι είχε μια μικρή αδιαθεσία, είναι μια χαρά, μην αρχίσετε να γράφετε στα σάιτ διάφορα και τρέχετε στα μαιευτήρια, όχι δεν γεννάει. Θα είναι μαζί μας αύριο».
Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

