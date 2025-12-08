Μάριος Καπότσης: «Δεν μιλάμε με την Κόνι Μεταξά»
Η εξομολόγηση για τη σχέση του με την πρώην σύζυγό του μετά το διαζύγιο

Για τη σχέση του με την Κόνι Μεταξά μετά το διαζύγιό τους μίλησε ο Μάριος Καπότσης, αποκαλύπτοντας πως παρόλο που όταν έγινε γνωστός ο χωρισμός τους έδειχναν να κρατούν επαφές και να έχουν φιλική σχέση, πλέον δεν μιλούν ούτε ανταλλάσσουν μηνύματα.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Πρωινό τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, απάντησε για εκείνη αλλά και για τη σχέση που διατηρεί με τον πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή: «Δεν μιλάμε με την Κόνι. Με τον Λευτέρη όλα καλά. Νομίζω ότι πρέπει να κρατάς καλές σχέσεις μετά από τόσα χρόνια, ανθρώπινα και ωραία».

Ο Μάριος Καπότσης ρωτήθηκε, ωστόσο, και για την πρόσφατη δήλωση της Κόνι Μεταξά πως «βίωσα μία προδοσία γιατί ο Μάριος μιλούσε με τον πατέρα μου», για την οποία απάντησε: «Ό,τι είναι να πω, δεν θα το πω δημόσια. Αν με ενοχλεί κάτι, θα το πω σε εκείνη ή στον Λευτέρη και τελειώνει έτσι. Έτσι το χειρίζομαι».

Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή μετά το διαζύγιο, δεν θέλησε να απαντήσει εάν έχει προχωρήσει: «Όλα καλά, είμαι μια χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
