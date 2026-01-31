Κόνι Μεταξά: Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, δεν μου λείπει τίποτα
Η τραγουδίστρια μίλησε για την προσωπική της ζωή
Για την προσωπική της ζωή μίλησε η Κόνι Μεταξά, εξηγώντας πως είναι πολύ ευτυχισμένη αυτή την περίοδο και δεν αισθάνεται πως της λείπει κάτι.
Η τραγουδίστρια, η οποία χώρισε με τον Μάριο Καπότση τον Φεβρουάριο του 2025, σε συνέντευξη που έδωσε στο «Breakfast@Star» την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου ανέφερε πως το μόνο που θα ήθελε είναι λίγο παραπάνω χρόνο για να μπορεί να κάνει κι άλλα πράγματα στην καθημερινότητά της.
Η Κόνι Μεταξά δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι μια χαρά, περνάω ωραία… ξέρω εγώ». Όταν δημοσιογράφος της εκπομπής τη ρώτησε εάν είναι ευτυχισμένη, απάντησε: «Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Ευχαριστώ που με ρωτάς. Δεν μου λείπει τίποτα. Α, θα ήθελα λίγο χρόνο παραπάνω να μπορέσω να κάνω κι άλλα πράγματα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Κόνι Μεταξά σχολίασε τις φετινές συμμετοχές της Eurovision και απάντησε στο ενδεχόμενο να βρεθεί και εκείνη στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού: «Είδα όλα τα τραγούδια για την Eurovision. Μ’ αρέσει το "Ferto", εννοείται, νομίζω ότι είναι πολύ καλό για Eurovision. Μου αρέσει ο Good Job Nicky και μου αρέσει και η Marseuax. Άμα πίστευα το τραγούδι και πίστευα ότι μου ταιριάζει, τότε θα σκεφτόμουν να πάω στην Eurovision», είπε.
Τέλος, όταν ρωτήθηκε εάν θα συμμετείχε ξανά στο Just The 2 of Us ή στο Your Face Sounds Familiar, τόνισε: «Πάλι θα γίνει το J2US; Αγάπη, το σήκωσα το Just the 2 of Us, δεν ξαναπάω. Έχω πάει στο Your Face Sounds Familiar. Πάλι θα γίνει και αυτό; Χριστός και Παναγία, θα κάνουμε τα ίδια πράγματα συνέχεια;».
