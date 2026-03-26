Η Αν Χάθαγουεϊ μίλησε για την πίεση της ισορροπίας καριέρας και μητρότητας: Νιώθω πολύ εξαντλημένη
Η ηθοποιός είναι παντρεμένη με τον Άνταμ Σούλμαν και είναι μητέρα δύο παιδιών
Τη δυσκολία να ισορροπήσει καριέρα και μητρότητα περιέγραψε η Αν Χάθαγουεϊ, δηλώνοντας ότι αισθάνεται «πολύ εξαντλημένη» από την προσπάθεια να ανταποκριθεί και στους δύο ρόλους.
Η 43χρονη ηθοποιός, πρωταγωνίστρια της ταινίας «The Devil Wears Prada 2» που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Μάιο, μίλησε στο Harper’s Bazaar για την καθημερινότητά της ως μητέρα δύο παιδιών και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην προσπάθεια συνδυασμού επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
Η ίδια ανέφερε ότι πριν αποκτήσει παιδιά, η προσήλωσή της στη δουλειά ήταν «απόλυτη και αδιάκοπη»: «Παλαιότερα υπήρχε αυτή η συγκέντρωση που ήταν πραγματικά αδιαπραγμάτευτη και αδιάκοπη», δήλωσε. Αναφερόμενη στην αλλαγή που έφερε η μητρότητα, πρόσθεσε: «Δεν μπορώ πια να περιγράψω πώς είναι η ζωή χωρίς παιδιά, αλλά τα παιδιά σε διακόπτουν συνεχώς».
Η Χάθαγουεϊ σημείωσε ότι το ζήτημα της ισορροπίας αποτελεί συχνό θέμα συζήτησης με φίλες της: «Με τις φίλες μου το συζητάμε πολύ και στην πραγματικότητα νιώθουμε πολύ εξαντλημένες από την έννοια της ισορροπίας». Όπως εξήγησε: «Αν το βάρος μετακινηθεί προς τη μία πλευρά, τότε πρέπει να το εξισορροπήσεις από την άλλη, και διαπιστώνουμε ότι αυτό μας αποσυντονίζει αντί να μας σταθεροποιεί».
Αντί για την επιδίωξη της απόλυτης ισορροπίας, η ηθοποιός ανέφερε ότι η ίδια και το περιβάλλον της έχουν στραφεί σε μια διαφορετική προσέγγιση: «Λέμε ότι επιδιώκουμε να εναρμονίσουμε τη ζωή μας».
Η Άν Χάθαγουεϊ είναι μητέρα δύο γιων, του Τζακ και του Τζόναθαν, τους οποίους απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Άνταμ Σούλμαν. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2008 και παντρεύτηκε το 2012.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
