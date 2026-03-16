Η χιουμοριστική στιγμή που η Άννα Γουίντουρ υποδύθηκε τον χαρακτήρα της από την ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» στα Όσκαρ
GALA
Όσκαρ Όσκαρ 2026 Αν Χάθαγουεϊ Άννα Γουίντουρ

Η χιουμοριστική στιγμή που η Άννα Γουίντουρ υποδύθηκε τον χαρακτήρα της από την ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» στα Όσκαρ

Η αρχισυντάκτρια της Vogue εμφανίστηκε με τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά ηλίου της δίπλα στην Αν Χάθαγουεϊ

Η χιουμοριστική στιγμή που η Άννα Γουίντουρ υποδύθηκε τον χαρακτήρα της από την ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» στα Όσκαρ
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μία χιουμοριστική στιγμή χάρισε η Άννα Γουίντουρ στα φετινά Όσκαρ, όταν ανέβηκε στη σκηνή και υποδύθηκε για λίγο τη κινηματογραφική φιγούρα της Μιράντα Πρίστλεϊ από την ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada».

Η αρχισυντάκτρια της Vogue εμφανίστηκε φορώντας τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά ηλίου της, μαζί με την πρωταγωνίστρια της ταινίας Αν Χάθαγουεϊ, για να απονείμουν τα βραβεία για τα κοστούμια, το μακιγιάζ και τα μαλλιά. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η Χάθαγουεϊ ρώτησε τη Γουίντουρ τι γνώμη είχε για το φόρεμά της, με την ίδια να παίρνει το μικρόφωνο και απάντησε με αυστηρό ύφος της Πρίστλεϊ: «Και οι υποψήφιοι είναι…».

Δείτε το βίντεο


Αμέσως ξέσπασαν γέλια, όμως ακολούθησε και δεύτερη αναφορά στην ταινία, με τη Γουίντουρ να ευχαριστεί τη Χάθαγουεϊ, αποκαλώντας τη με το όνομα του χαρακτήρα που υποδύεται στην ταινία. «Ευχαριστώ, Έμιλι», της είπε στο τέλος της παρουσίασής τους.
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης