Η χιουμοριστική στιγμή που η Άννα Γουίντουρ υποδύθηκε τον χαρακτήρα της από την ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» στα Όσκαρ
Η αρχισυντάκτρια της Vogue εμφανίστηκε με τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά ηλίου της δίπλα στην Αν Χάθαγουεϊ
Μία χιουμοριστική στιγμή χάρισε η Άννα Γουίντουρ στα φετινά Όσκαρ, όταν ανέβηκε στη σκηνή και υποδύθηκε για λίγο τη κινηματογραφική φιγούρα της Μιράντα Πρίστλεϊ από την ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada».
Η αρχισυντάκτρια της Vogue εμφανίστηκε φορώντας τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά ηλίου της, μαζί με την πρωταγωνίστρια της ταινίας Αν Χάθαγουεϊ, για να απονείμουν τα βραβεία για τα κοστούμια, το μακιγιάζ και τα μαλλιά. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η Χάθαγουεϊ ρώτησε τη Γουίντουρ τι γνώμη είχε για το φόρεμά της, με την ίδια να παίρνει το μικρόφωνο και απάντησε με αυστηρό ύφος της Πρίστλεϊ: «Και οι υποψήφιοι είναι…».
Δείτε το βίντεο
Αμέσως ξέσπασαν γέλια, όμως ακολούθησε και δεύτερη αναφορά στην ταινία, με τη Γουίντουρ να ευχαριστεί τη Χάθαγουεϊ, αποκαλώντας τη με το όνομα του χαρακτήρα που υποδύεται στην ταινία. «Ευχαριστώ, Έμιλι», της είπε στο τέλος της παρουσίασής τους.
