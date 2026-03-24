Βασίλης Λαζαρίδης: Δεν θέλω σχέσεις με την οικογένεια του πατέρα μου, τους έχω βάλει στη μαύρη λίστα

Σε άλλο σημείο, ο Βασίλης Λαζαρίδης δήλωσε πως όταν είχε ακουστεί πως θα γινόταν ριάλιτι η ζωή του ίδιου και της Πόπης Μαλλιωτάκη, άτομα από την οικογένεια του πατέρα του έβγαιναν στις εκπομπές και έλεγαν «ασυναρτησίες» για τη μητέρα του: «Βγήκαν τότε κάποιοι άνθρωποι, εννοείται οικογένεια του μπαμπά, και έκαναν εμετικά σχόλια. Κανιβάλιζαν τη μητέρα μου και εμένα κατ' επέκταση. Είπαν

προσωπικά δεδομένα της σχέσης της με τον πατέρα μου, τα οποία δεν υπήρχε λόγος να μάθει ο κόσμος. Ήδη ο κόσμος ήξερε πολλά για τη σχέση αυτή. Μπήκαν στη διαδικασία άνθρωποι του περιβάλλοντός του να λένε ασυναρτησίες και πράγματα που δεν ίσχυαν, για τους δικούς τους λόγους που δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί και τι ήθελαν να κερδίσουν από αυτό. Και δημιουργήθηκε ένα απίστευτο πανηγύρι στα media στα καλά καθούμενα», επισήμανε.



Στην ίδια συνέντευξη μίλησε για τη σχέση που είχε με τον Μπάμπη Λαζαρίδη: «Με τον πατέρα μου είχα λατρεία. Ο πατέρας μου ήταν ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που θα μπορούσε να βγάλει ο πλανήτης ολόκληρος. Λένε για το πόσο καλός, δοτικός και φιλότιμος άνθρωπος ήταν. Πόσο βοηθούσε τον κόσμο τον φτωχό», δήλωσε.



Όσον αφορά στον χωρισμό των γονιών του σχολίασε: «Η μητέρα μου με τον πατέρα μου τυπικά δεν χωρίσανε ποτέ. Δεν πήραν διαζύγιο. Και δεν μου είπαν και ποτέ ότι χώρισαν. Η μητέρα μου έφυγε, πήρε εμένα και την αδερφή μου και φύγαμε από το σπίτι. Η επιλογή του να χωρίσουν ήταν της μάνας μου. Θα ήθελα ο πατέρας μου να μου εξηγήσει κάποια πράγματα που έγιναν στην οικογένεια. Να μπορούσα να καταλάβω γιατί έκανε κάποιες πράξεις. Κάποια πράγματα που έχει κάνει στο παρελθόν με έχουν στενοχωρήσει. Η μάνα μου έχει ένα φωτοστέφανο, θα μπει σε ένα μαγαζί και θα γυρίσουν να την κοιτάξουν από τους δέκα οι οκτώ. Αυτό όλο έκανε με έναν τρόπο τον πατέρα μου να ζηλεύει».

