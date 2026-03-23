Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
Κώστας Τερζάκης για τον ρόλο του «Ευλογητού» στη «Λάμψη»: Δεν ήξερε κανείς ποιος είμαι
Κώστας Τερζάκης για τον ρόλο του «Ευλογητού» στη «Λάμψη»: Δεν ήξερε κανείς ποιος είμαι
Πήγα δύο φορές στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη με τη μάσκα, θυμήθηκε ο ηθοποιός
Στην περίοδο που συμμετείχε στη «Λάμψη» ανέτρεξε ο Κώστας Τερζάκης. Ο ηθοποιός είχε υποδυθεί στη σειρά του Νίκου Φώσκολου τον «Ευλογητό», τον δολοφόνο που είχε σκοπό να καθαρίσει τον κόσμο από τα «πάσης φύσεως κτήνη», και εμφανιζόταν σε όλα τα επεισόδια με μία μάσκα.
Σε συνέντευξή του σε τηλεοπτική εκπομπή, διευκρίνισε πως ο αείμνηστος σκηνοθέτης είχε θέσει όρο να μην αποκαλύψει σε κανέναν ότι βρισκόταν πίσω από τον ρόλο του «Ευλογητού». Για να τονίσει την αυστηρότητα που τηρούνταν, περιέγραψε τη στιγμές που βρέθηκε στην εκπομπή «Πρωινός Καφές» με την Ελένη Μενεγάκη.
«Δεν με ενδιέφερε ποτέ η εικόνα μου και το πρόσωπό μου. Πιο πολύ με ενδιέφερε και με ενδιαφέρει ακόμα το αποτέλεσμα της δουλειάς μου να είναι ευχάριστο και αποδοτικό σε ψυχαγωγία και διασκέδαση στο κοινό», είπε αρχικά ο Κώστας Τερζάκης στην εκπομπή «Στούντιο 4», τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, αναφερόμενος στο γεγονός ότι έπαιζε, κρυμμένος πίσω από μία μάσκα.
Εξηγώντας πώς προέκυψε η παρουσία του στη «Λάμψη», σημείωσε: «Ο Νίκος Φώσκολος είχε έρθει σε μια παράσταση, με είχε δει και μου είπε να μιλήσουμε. Ήταν ένας πολύ σύγχρονος και δυναμικός άνθρωπος. Πήγα το βράδυ στο ραντεβού και μου είπε να κάνουμε αυτό κλπ… Μου άρεσε πάρα πολύ ως πρόκληση».
Ακολούθως, τόνισε πως αποτελούσε μυστικό το γεγονός ότι εκείνος ήταν ο «τηλεοπτικός Ευλογητός». «Το έκανα για περίπου εννιά μήνες. Δεν είχε διαρρεύσει το ποιος είναι ο Ευλογητός, το είχαμε κρατήσει μυστικό. Υπήρχε σύμφωνο εμπιστευτικότητας απ’ όλους. Δεν το είχα πει κι εγώ πουθενά. Πήγα δύο φορές καλεσμένος στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη με τη μάσκα. Σκοτάδι, καπνοί… Κι εγώ της μιλούσα ως Ευλογητός», κατέληξε.
