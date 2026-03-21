Βάνα Μπάρμπα για την εμμηνόπαυση: Δεν ήμουν προετοιμασμένη για την κατάθλιψη, τις αλλαγές στα κιλά και τον ερωτισμό μου

εμμηνόπαυσης, τις αλλαγές που παρατήρησε στον εαυτό της, αλλά και για την ενημέρωση που δεν είχε σχετικά με αυτές. Για αρκετό καιρό, όπως είπε η Βάνα Μπάρμπα, θεωρούσε ότι προβλήματα υγείας και προσωπικές δυσκολίες, ήταν λόγοι που αισθανόταν διαφορετικά.





Αναφερόμενη σε άλλο σημείο στη

συνολική εμπειρία της εμμηνόπαυσης και στα συμπτώματα που αντιμετώπισε, η

Βάνα Μπάρμπα

περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που κράτησε επτά χρόνια:

«Η

».

εμμηνόπαυση δεν είναι εύκολη περίοδος, δεν είχαμε την απαιτούμενη γνώση. Ούτε εγώ την είχα. Μετά τα 48-50 άρχισα να βλέπω τη ζωή μου να αλλάζει. Ξεκινούσε από το σωματικό, είχα τρομερή εφίδρωση, άρχισα να μην έχω όρεξη για το τίποτα, δεν ήθελα να έχω σχέσεις. Και είναι αμαρτία, πραγματικά. Σε εμένα διήρκησε επτά χρόνια. Μετά γνώρισα έναν εξαιρετικό ενδοκρινολόγο και άλλαξε όλη μου η ζωή. Υπήρξαν πολύ δύσκολες στιγμές σε αυτή την επταετία. Έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και έσβηνα τα φώτα. Ήμουν χάλια. Πήγαινα σε συνεντεύξεις και έλεγα ότι θα βγω με σαγιονάρες. Δεν ήθελα να φτιαχτώ, ήταν η πλήρης εγκατάλειψη