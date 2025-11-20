Βάνα Μπάρμπα: Οι γυναίκες άνω των 60 είναι δυστυχώς αόρατες για την ελληνική κοινωνία
Δεν τις παρατηρεί κανείς, υποστήριξε η ηθοποιός
Την άποψη ότι οι γυναίκες άνω των 60 ετών είναι αόρατες μέσα στην ελληνική κοινωνία διατύπωσε η Βάνα Μπάρμπα. Σύμφωνα με την ηθοποιό, οι λόγοι για τους οποίους βρίσκονται στο περιθώριο είναι αρκετοί, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι παραμελούν τον εαυτό τους και ότι τα παιδιά τους αποχωρούν από το σπίτι μόλις ενηλικιωθούν.
Με αφορμή τη νέα της θεατρική παράσταση η Βάνα Μπάρμπα μίλησε στην εκπομπή «Real View», το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου, για τη θέση των γυναικών που έχουν περάσει τα 60 έτη στην κοινωνία. «Είναι δυστυχώς αόρατες για την ελληνικά κοινωνία. Δεν τις παρατηρεί κανείς, είτε γιατί έχουν αφήσει τον εαυτό τους, είτε γιατί τα παιδιά έφυγαν, είτε γιατί ο σύζυγος έχει επιλέξει μια νεότερη, είτε γιατί δεν ψάξαμε ποτέ τι φταίει», σχολίασε.
Όπως είπε η ηθοποιός, η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στην οικογένεια και την κοινωνία που δεν μαθαίνουν στις γυναίκες να διαχειρίζονται τις αλλαγές στη ζωή τους. «Όλα ξεκινούν από την οικογένεια και την κοινωνία. Δεν μας έμαθε κανείς να διαχειριζόμαστε αυτό που έρχεται. Μετά την εμμηνόπαυση είναι σαν τσουνάμι. Τα παιδιά φεύγουν, λένε “Γεια σου μανούλα, θα σε δω Πάσχα και Χριστούγεννα”, και εμείς μένουμε εγκλωβισμένες στον ρόλο της μητέρας. Τεράστιο λάθος», ανέφερε.
