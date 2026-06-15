Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Ποινή φυλάκισης 15 ετών σε οδηγό για τροχαίο το 2025 όπου είχε σκοτωθεί ο αντιδήμαρχος Λαμιέων, Κώστας Σταυρογιάννης
Ποινή φυλάκισης 15 ετών σε οδηγό για τροχαίο το 2025 όπου είχε σκοτωθεί ο αντιδήμαρχος Λαμιέων, Κώστας Σταυρογιάννης
Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα θάνατο και βαριά σωματική βλάβη, καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος και τοξικών ουσιών
Ποινή κάθειρξης 15 ετών και 5 μηνών επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στον 35χρονο οδηγό που κατηγορούνταν για το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο αντιδήμαρχος Λαμιέων, Κώστας Σταυρογιάννης και τραυματίστηκε σοβαρά η σύζυγός του. Το δυστύχημα είχε σημειωθεί τον Ιούνιο του 2025 στον Περιφερειακό του Προφήτη Ηλία στη Λαμία.
Όπως αναφέρει το lamianow.gr, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα θάνατο και βαριά σωματική βλάβη, καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος και τοξικών ουσιών. Παράλληλα, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έφεσή του να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα να παραμείνει κρατούμενος.
Κατά την πολύωρη σημερινή διαδικασία εξετάστηκαν οι συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ο κατηγορούμενος στην απολογία του αναφέρθηκε στα γεγονότα που προηγήθηκαν της σύγκρουσης και υποστήριξε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του ήταν ημερών προκειμένου να διαχειριστεί το άγχος του και πως είχε πιει δύο ποτά.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Ιουνίου 2025, στον Περιφερειακό του Προφήτη Ηλία στη Λαμία. Το όχημα στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός ο 64χρονος αντιδήμαρχος Κώστας Σταυρογιάννης και οδηγούσε η σύζυγός του, κινούνταν προς την περιοχή του Νοσοκομείου, όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 35χρονος κατηγορούμενος.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, ενώ η σύζυγος του Κώστα Σταυρογιάννη μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου νοσηλεύτηκε αρχικά στη ΜΕΘ και στη συνέχεια σε θάλαμο. Ο οδηγός του άλλου οχήματος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ μετά την απολογία του στον ανακριτή είχε κριθεί προφυλακιστέος.
Όπως αναφέρει το lamianow.gr, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα θάνατο και βαριά σωματική βλάβη, καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος και τοξικών ουσιών. Παράλληλα, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έφεσή του να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα να παραμείνει κρατούμενος.
Κατά την πολύωρη σημερινή διαδικασία εξετάστηκαν οι συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ο κατηγορούμενος στην απολογία του αναφέρθηκε στα γεγονότα που προηγήθηκαν της σύγκρουσης και υποστήριξε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του ήταν ημερών προκειμένου να διαχειριστεί το άγχος του και πως είχε πιει δύο ποτά.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Ιουνίου 2025, στον Περιφερειακό του Προφήτη Ηλία στη Λαμία. Το όχημα στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός ο 64χρονος αντιδήμαρχος Κώστας Σταυρογιάννης και οδηγούσε η σύζυγός του, κινούνταν προς την περιοχή του Νοσοκομείου, όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 35χρονος κατηγορούμενος.
Το χρονικό του τροχαίου δυστυχήματος
Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, ενώ η σύζυγος του Κώστα Σταυρογιάννη μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου νοσηλεύτηκε αρχικά στη ΜΕΘ και στη συνέχεια σε θάλαμο. Ο οδηγός του άλλου οχήματος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ μετά την απολογία του στον ανακριτή είχε κριθεί προφυλακιστέος.
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