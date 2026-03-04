Βάνα Μπάρμπα για την κατάσταση της υγείας της: Έπρεπε να φτάσω στον πάτο για να αναδυθώ





Η ηθοποιός, η οποία έχει εξομολογηθεί πως είχε διαγνωστεί με καρκίνο ενώ πριν από περίπου ένα χρόνο έπαθε και εγκεφαλικό, σε συνέντευξη που έδωσε στο «Πρωινό» την Τετάρτη 4 Μαρτίου, σημείωσε πως πολλές φορές αυτά τα πράγματα συμβαίνουν όταν ο άνθρωπος χάνει το μέτρο. Παράλληλα, μίλησε και για τη σχέση με την κόρη της, αλλά και για τη ζήλια στον χώρο εργασίας της.



Η Βάνα Μπάρμπα δήλωσε, αρχικά, για την υγεία της: «Είμαι πολύ καλύτερα. Είμαι σε έναν κύκλο ζωής καινούριο. Έπρεπε να φτάσω στον πάτο. Αν δεν τον αγγίξεις δεν μπορείς να ανέβεις, να αναδυθείς. Είναι νόμος της φύσης. Ο πάτος είναι ένα είδος τιμωρίας στην αμετροέπεια μας καμιά φορά. Δεν γίνεται να πάμε μπροστά αν δεν πονέσουμε. Όταν όλα πάνε τέλεια, γινόμαστε αλαζόνες και χαλάμε αυτό που λέγεται "άνθρωπος", ενώ όταν χάνεις πράγματα, καταλαβαίνεις ότι αυτό που μετράει είναι η ηθική και όχι το χρήμα».

Όσον αφορά στην κόρη της, η ηθοποιός επισήμανε πως δεν έχει «απογαλακτιστεί» από εκείνη: «Η κόρη μου σπουδάζει ιστορία της τέχνης, είναι 23. Δεν μένουμε πια μαζί. Δεν έχω απογαλακτιστεί εγώ από εκείνη. Είναι κακό γιατί μου λέει “δεν αντέχω άλλο, όχι πάλι”. Δεν λέω αν έχει σύντροφό, αυτά είναι δικά της θέματα. Δεν μπορώ να μην τη δω. Για 2-3 μέρες αντέχω, αλλά μετά δεν μπορώ. Μια αγκαλιά, "καλημέρα, σ' αγαπάω" και μετά φεύγω».Για το γεγονός πως την μεγάλωσε μόνη της, η Βάνα Μπάρμπα ανέφερε πως δεν είναι το σωστό παράδειγμα για να ακολουθήσει κανείς: «Το δικό μου παράδειγμα δεν είναι σωστό. Χρειάζονται δύο για να μεγαλώσουν ένα παιδί. Αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα».Τέλος, μιλώντας για τη δουλειά της, απάντησε εάν έχει αισθανθεί να τη ζηλεύουν συνεργάτες της εξαιτίας της επιτυχίας της: «Δεν νομίζω να με ζήλεψαν οι συνάδελφοί μου. Όλοι θα ζηλέψουμε αν κάποιος καταφέρει κάτι παραπάνω από εμάς. Η ζήλεια είναι κάτι ανθρώπινο. Ο φθόνος είναι το χειρότερο. Ο ελλειματικός άνθρωπος έχει φθόνο, ο χορτάτος έχει ζήλια. Κι εγώ ζηλεύω μια νέα κοπέλα που τώρα είναι στα ντουζένια της, ανθρώπινο είναι, αλλά ο φθόνος είναι πολύ κακό...», είπε η Βάνα Μπάρμπα.