Η Μπράιτον ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κοστίνια από τον Ολυμπιακό
SPORTS
Κοστίνια Μπράιτον Ολυμπιακός

Η Μπράιτον ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κοστίνια από τον Ολυμπιακό

Ο Πορτογάλος θα πάει να συναντήσει ξανά τον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Μπάμπη Κωστούλα, αλλά και τον έτερο Έλληνα Στέφανο Τζίμα

Η Μπράιτον ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κοστίνια από τον Ολυμπιακό
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Παίκτης της Μπράιτον είναι κι επίσημα από το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) ο Πορτογάλος αμυντικός Κοστίνια, με τον αγγλικό σύλλογο να ανακοινώνει τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό.

Οι «γλάροι» ανακοίνωσαν την αγορά του Πορτογάλου δεξιού μπακ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών και πλέον αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό.

«Ο Κοστίνια είναι ένας παίκτης που παρακολουθούμε στενά εδώ και αρκετό καιρό. Έχει τις αμυντικές ικανότητες, την ένταση και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει μια εξαιρετική προσθήκη στην ομάδα μας.

Νιώθει επίσης άνετα με και χωρίς την μπάλα και θα προσθέσει ανταγωνισμό στη θέση του δεξιού μπακ, παράλληλα με τις υπάρχουσες επιλογές μας.

Είμαι ενθουσιασμένος που επέλεξε να συνεχίσει την ανάπτυξή του μαζί μας στην Πρέμιερ Λιγκ», ανέφερε σε δήλωσή του ο Χουρτσέλερ, προπονητής της Μπράιτον.


Οι «ερυθρόλευκοι» θα βάλουν στα ταμεία τους ένα ποσό μεγαλύτερο των 12 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει και η «Athletic», ενώ αποχαιρέτησαν μέσω των social media τον Πορτογάλο αμυντικό.

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