Γεράσιμος Γεννατάς: Μετά το MeToo μπορεί οι άνθρωποι να μαζεύτηκαν, αλλά δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει
Αν μέσα σε έναν άνθρωπο υπάρχει ακόμα η επιβολή, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει αλλάξει, ανέφερε ο ηθοποιός

Τον προβληματισμό του για το κατά πόσο έχουν υπάρξει ουσιαστικές αλλαγές στη συμπεριφορά των ανθρώπων μετά το κίνημα MeToo εξέφρασε ο Γεράσιμος Γεννατάς, σημειώνοντας πως μπορεί ορισμένοι να περιορίστηκαν ως προς τις κινήσεις τους, χωρίς να έχουν μετατοπιστεί εσωτερικά.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Πέμπτη 19 Μαρτίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σημερινή κατάσταση στον χώρο του θεάτρου όσο και για το εάν έχουν υπάρξει ουσιαστικές αλλαγές στη συμπεριφορά συναδέλφων του μετά το MeToo.

Από τη μεριά του ο Γεράσιμος Γεννατάς εξήγησε ότι η ουσιαστική αλλαγή προϋποθέτει εσωτερική διεργασία και βαθιά συνειδητοποίηση: «Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αλλάξει τρόπο συμπεριφοράς μετά το MeΤoo. Μπορεί να έχουν μαζευτεί, αλλά έχουν αλλάξει; Είναι διαφορετικό αυτό, δεν είναι; Δηλαδή μες στο μυαλό σου τι κάνεις; Αν μες στο μυαλό σου συνεχίζει να κατοικεί η άποψη ότι “όποτε γουστάρω και όποτε μπορώ, από θέση, θα το κάνω”, “όταν με παίρνει, θα ασκήσω μια επιβολή σε έναν άλλον άνθρωπο”. Όποια επιβολή και αν είναι αυτή. Αν μέσα του υπάρχει αυτό, δεν έχει αλλάξει».

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dh6tg358nnip)
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.

Δείτε Επίσης