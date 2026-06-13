Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους που πουλούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα βόρεια προάστια
Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους που πουλούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα βόρεια προάστια
Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους
Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι επτά από τους εννέα συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε δύο εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στα βόρεια προάστια της Αττικής, μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Η υπόθεση αφορά δύο κυκλώματα που φέρονται να διακινούσαν κυρίως κοκαΐνη σε μαθητές και ανηλίκους σε περιοχές των βορείων προαστίων και των Θρακομακεδόνων. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι όχι μόνο προμήθευαν ναρκωτικά σε νεαρές ηλικίες, αλλά σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρονται να εκφόβιζαν και να ξυλοκοπούσαν ακόμη και ανήλικους «πελάτες» όταν καθυστερούσαν να εξοφλήσουν τα χρέη τους.
Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται από τις Αρχές ως αρχηγικό μέλος της δεύτερης οργάνωσης. Στην απολογία του αρνήθηκε κάθε ηγετικό ρόλο, υποστηρίζοντας ότι οι ανήλικοι συγκατηγορούμενοί του ενεργούσαν αυτόνομα.
«Καμία δήθεν δική μου "αρχηγική" ιδιότητα δεν προκύπτει. Οι ανήλικοι έκαναν μόνοι τους τις σχετικές συναλλαγές, κρατούσαν τα κέρδη και δεν υπήρχε κοινό ταμείο», φέρεται να υποστήριξε.
Την ίδια ώρα, ο 21χρονος που φέρεται ως αρχηγός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης παραμένει ασύλληπτος. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Ασφάλειας Αττικής για τη σύλληψή του, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στα πόδια, και κατάφερε να διαφύγει. Έκτοτε αναζητείται.
Η υπόθεση αφορά δύο κυκλώματα που φέρονται να διακινούσαν κυρίως κοκαΐνη σε μαθητές και ανηλίκους σε περιοχές των βορείων προαστίων και των Θρακομακεδόνων. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι όχι μόνο προμήθευαν ναρκωτικά σε νεαρές ηλικίες, αλλά σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρονται να εκφόβιζαν και να ξυλοκοπούσαν ακόμη και ανήλικους «πελάτες» όταν καθυστερούσαν να εξοφλήσουν τα χρέη τους.
Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται από τις Αρχές ως αρχηγικό μέλος της δεύτερης οργάνωσης. Στην απολογία του αρνήθηκε κάθε ηγετικό ρόλο, υποστηρίζοντας ότι οι ανήλικοι συγκατηγορούμενοί του ενεργούσαν αυτόνομα.
«Καμία δήθεν δική μου "αρχηγική" ιδιότητα δεν προκύπτει. Οι ανήλικοι έκαναν μόνοι τους τις σχετικές συναλλαγές, κρατούσαν τα κέρδη και δεν υπήρχε κοινό ταμείο», φέρεται να υποστήριξε.
Την ίδια ώρα, ο 21χρονος που φέρεται ως αρχηγός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης παραμένει ασύλληπτος. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Ασφάλειας Αττικής για τη σύλληψή του, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στα πόδια, και κατάφερε να διαφύγει. Έκτοτε αναζητείται.
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