Γεράσιμος Γεννατάς: Ξέρω πάρα πολλούς που δεν έχουν μετακινηθεί με το #MeToo, λένε ό,τι έλεγαν
Γεράσιμος Γεννατάς: Ξέρω πάρα πολλούς που δεν έχουν μετακινηθεί με το #MeToo, λένε ό,τι έλεγαν
Βλέπω ότι υπήρχε κέρδος από όλη αυτή την ιστορία, επισήμανε ο ηθοποιός
Σχετικά με το αποτύπωμα που άφησε το #MeToo στον χώρο του θεάτρου κλήθηκε να τοποθετηθεί ο Γεράσιμος Γεννατάς.
Σύμφωνα με τον ηθοποιό, αν και πλέον πολλοί έχουν το θάρρος να επικοινωνήσουν κακοποιητικές συμπεριφορές που έχουν δεχτεί, υπάρχουν και εκείνοι που φάινονται αμετακίνητοι στις απόψεις τους. Όπως τόνισε ο ηθοποιός, συνεχίζουν να πιστεύουν και να λένε ό,τι και πριν το κίνημα κάνει την εμφάνισή του.
«Ο χρόνος θα δείξει. Εκείνο που λέω είναι ας αναρωτηθούμε. Εμείς ουσιαστικά μέσα μας έχουμε μετακινηθεί; Εγώ ξέρω πάρα πολλούς που δεν έχουν μετακινηθεί. Λένε ακριβώς τα ίδια, ό,τι έλεγαν. Βεβαίως, βλέπω ότι υπήρχε κέρδος από όλη αυτή την ιστορία», δήλωσε ο Γεράσιμος Γεννατάς σε συνέντευξή του στην εφημερίδα OnTime.
«Οι άνθρωποι μιλούν. Σε ένα μεγάλο φάσμα υπάρχει μια μετακίνηση, ότι έχει δικαίωμα αυτός ο άνθρωπος να πει κάτι. Αλλά δυστυχώς μέχρι εκεί. Για να αλλάξουμε μέσα μας, θέλει πολύ δρόμο ακόμα. Καλώς έγινε, αλλά πρέπει να αλλάξουμε μέσα μας», πρόσθεσε στη συνέχεια ο ηθοποιός, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σύμφωνα με τον ηθοποιό, αν και πλέον πολλοί έχουν το θάρρος να επικοινωνήσουν κακοποιητικές συμπεριφορές που έχουν δεχτεί, υπάρχουν και εκείνοι που φάινονται αμετακίνητοι στις απόψεις τους. Όπως τόνισε ο ηθοποιός, συνεχίζουν να πιστεύουν και να λένε ό,τι και πριν το κίνημα κάνει την εμφάνισή του.
«Ο χρόνος θα δείξει. Εκείνο που λέω είναι ας αναρωτηθούμε. Εμείς ουσιαστικά μέσα μας έχουμε μετακινηθεί; Εγώ ξέρω πάρα πολλούς που δεν έχουν μετακινηθεί. Λένε ακριβώς τα ίδια, ό,τι έλεγαν. Βεβαίως, βλέπω ότι υπήρχε κέρδος από όλη αυτή την ιστορία», δήλωσε ο Γεράσιμος Γεννατάς σε συνέντευξή του στην εφημερίδα OnTime.
«Οι άνθρωποι μιλούν. Σε ένα μεγάλο φάσμα υπάρχει μια μετακίνηση, ότι έχει δικαίωμα αυτός ο άνθρωπος να πει κάτι. Αλλά δυστυχώς μέχρι εκεί. Για να αλλάξουμε μέσα μας, θέλει πολύ δρόμο ακόμα. Καλώς έγινε, αλλά πρέπει να αλλάξουμε μέσα μας», πρόσθεσε στη συνέχεια ο ηθοποιός, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα