Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί αύριο

Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν για όλους αμέσως μετά την υπογραφή, τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ - Axios: Οι δύο πλευρές θα υπογράψουν ηλεκτρονικά, το Ιράν πάντως λέει ότι το μελάνι δεν θα πέσει αύριο