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Ο Ρούμπεν Αμορίμ φαβορί για τον πάγκο της Μίλαν
Ο Ρούμπεν Αμορίμ φαβορί για τον πάγκο της Μίλαν
Ο Πορτογάλος τεχνικός, λίγους μήνες μετά την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ετοιμάζεται για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του
Ο Ρούμπεν Αμορίμ ετοιμάζεται να βγει από το ταμείο ανεργίας, έξι περίπου μήνες μετά την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Όπως αναφέρουν δημοσειύματα στο εξωτερικό, ο Πορτογάλος τεχνικός είναι πλέον το απόλυτο φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μίλαν, καθώς τις τελευταίες ημέρες άνθρωποι των νερατζούρι βρέθηκαν στη Λισαβόνα και είχαν επαφές μαζί του.
Η Μίλαν μετά το τραγικό φινάλε της φετινής σεζόν (έχασε εντός έδρας στην τελευταία αγωνιστική από την αδιάφορη Κάλιαρι και έμεινε εκτός Champions League) απέλυσε τον Αλέγκρι και αυτούς που είχαν την ευθύνη του ποδοσφαιρικού τμήματος, αλλά δεν μπόρεσε να πείσει τον Άντονι Ιραόλα (καθώς προέκυψε η Λίβερπουλ), ενώ επαφές έγιναν τόσο με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο (Εθνική ομάδα των ΗΠΑ), Όλιβερ Γκλάσνερ (αποχώρησε από την Κρίσταλ Πάλας) με τον τελευταίο να είχε περισσότερες πιθανότητες, αλλά πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
Ο 41χρονος Αμορίμ, παρά την κάκιστη εικόνα του με τη Γιουνάιτεντ, έχει να επιδείξει την πολύ καλή δουλειά στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ειδικά με την προώθηση νέων παικτών με τη Μίλαν να θέλει να αξιοποιήσει τους παίκτες από την ακαδημία της και να είναι έτοιμη να του παραδώσει τα κλειδιά του Μιλανέλο...
Όπως αναφέρουν δημοσειύματα στο εξωτερικό, ο Πορτογάλος τεχνικός είναι πλέον το απόλυτο φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μίλαν, καθώς τις τελευταίες ημέρες άνθρωποι των νερατζούρι βρέθηκαν στη Λισαβόνα και είχαν επαφές μαζί του.
Η Μίλαν μετά το τραγικό φινάλε της φετινής σεζόν (έχασε εντός έδρας στην τελευταία αγωνιστική από την αδιάφορη Κάλιαρι και έμεινε εκτός Champions League) απέλυσε τον Αλέγκρι και αυτούς που είχαν την ευθύνη του ποδοσφαιρικού τμήματος, αλλά δεν μπόρεσε να πείσει τον Άντονι Ιραόλα (καθώς προέκυψε η Λίβερπουλ), ενώ επαφές έγιναν τόσο με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο (Εθνική ομάδα των ΗΠΑ), Όλιβερ Γκλάσνερ (αποχώρησε από την Κρίσταλ Πάλας) με τον τελευταίο να είχε περισσότερες πιθανότητες, αλλά πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
Ο 41χρονος Αμορίμ, παρά την κάκιστη εικόνα του με τη Γιουνάιτεντ, έχει να επιδείξει την πολύ καλή δουλειά στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ειδικά με την προώθηση νέων παικτών με τη Μίλαν να θέλει να αξιοποιήσει τους παίκτες από την ακαδημία της και να είναι έτοιμη να του παραδώσει τα κλειδιά του Μιλανέλο...
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