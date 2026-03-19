Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Όταν πέθανε ο πατέρας μου, είχα παραστάσεις και αυτό ήταν θεραπευτικό
Η απώλεια είναι ένα θέμα στο οποίο όλοι δυσκολευόμαστε, τόνισε ο ηθοποιός
Μία αναφορά στην απώλεια του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο, έκανε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, δηλώνοντας πως οι παραστάσεις που είχε εκείνη την περίοδο αποδείχτηκαν λυτρωτικές και θεραπευτικές για εκείνον. Ο ηθοποιός που έχασε τους γονείς του μέσα σε διάστημα έξι μηνών τόνισε πως είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κάποιος την απώλεια ενός αγαπημένου του προσώπου.
«Η απώλεια είναι για όλους. Είτε προσωπική είτε οικογενειακή. Είναι ένα θέμα στο οποίο όλοι δυσκολευόμαστε, γιατί δεν έχουμε πάντα την κατάλληλη παιδεία ή γνώση για να το διαχειριστούμε. Όταν πέθανε ο πατέρας μου είχα παραστάσεις και ήταν θεραπευτικό. Νομίζω και οι δικοί μου αυτό θα ήθελαν», εκμυστηρεύτηκε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Πέμπτη 19 Μαρτίου.
Μιλώντας μεταξύ άλλων για την προσωπική του εξέλιξη, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αναγνώρισε ότι πλέον είναι πιο εύκολο για εκείνον να συγχωρεί τους ανθρώπους που τον βλάπτουν. Παράλληλα, μοιράστηκε πως δεν νιώθει το ίδιο εγωιστής με το παρελθόν. «Μεγαλώνοντας συγχωρώ πάρα πολύ. Πιο μικρός ήμουν πιο εγωιστής, θύμωνα πιο εύκολα και είχα απαιτήσεις. Τώρα νομίζω ότι είναι ευλογία να ησυχάζουν όλοι», εξομολογήθηκε.
