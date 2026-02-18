Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Έχασα και τους δύο γονείς μου μέσα σε έξι μήνες, νιώθω ευλογημένος για τη σχέση που είχαμε

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης είπε αρχικά: «Και οι δύο γονείς μου ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν πολύ τις τέχνες. Αγαπούσαν όλους τους ανθρώπους της τέχνης, οπότε ήταν μία φυσική εξέλιξη ζώντας μαζί τους να έχω στον χώρο μου ως παιδάκι τέτοια ερεθίσματα. Και επειδή ήταν και πολύ εκφραστικοί άνθρωποι και απίστευτα αστείοι και πολύ τύποι του πάρτι, πάντα είχαμε έναν τρόπο έκφρασης τέτοιο. Μουσικό, θεατρικό, επικοινωνιακό. Το οποίο ήταν ένα τεράστιο συν στο να μπορώ να εκφράζομαι, χωρίς να το ξέρω, με έναν αντίστοιχο τρόπο. Μεγαλώνοντας νομίζω εγώ σοβάρεψα περισσότερο και οι γονείς μου έμειναν ίδιοι. Είμαι διαφορετικός από εδώ και πέρα, γιατί συνήθως σε συντροφεύει η μνήμη των πραγμάτων που έρχονται. Αλλά από την άλλη είμαι ευλογημένος για τη σχέση που είχαμε, γιατί ξέρω πολλούς ανθρώπους που αυτό που έζησαν, δεν ήταν ένας παράδεισος. Οπότε είμαι ευγνώμων σε αυτό το κομμάτι της ζωής μου για το τι ανθρώπους είχα δίπλα μου».

Στη συνέχεια, δήλωσε πως μπορεί πλέον να μιλάει με ηρεμία για την απώλειά τους, ωστόσο δεν είναι πάντα ψύχραιμος: «Τώρα είμαι ψύχραιμος. Αν μου μίλαγες δύο μήνες πριν, δεν θα ήμουν. Ψυχοσύνθεση είναι. Μπορεί να δεις κάτι, να ακούσεις ένα τραγούδι και να "διαλυθείς". Αλλά να έχεις τη δύναμη να παραδεχτείς ότι μπορείς να το κάνεις. Γενικά προσπαθώ να είμαι ψύχραιμος, αλλά δεν είμαι πολύ», επισήμανε και ανέφερε πως έχει και στα δύο του χέρια τατουάζ για τους γονείς του.

Αυτό που έχει κάνει για τη μητέρα του λέει ότι «υπάρχει εύκολος δρόμος στη ζωή, αλλά αν τον ακολουθήσεις δεν μένει και καμία μνήμη».



Δείτε το βίντεο







Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ανέφερε ακόμη: «Έχασα μέσα σε έξι μήνες και τον πατέρα μου και τη μάνα μου» και εξήγησε πως η μητέρα του δεν κατάφερε ποτέ να δει την παράσταση στην οποία παίζει, τη «Φάλαινα», σε αντίθεση με τον πατέρα του. «Ήταν έντονη συναισθηματικά η βραδιά που ήρθε ο πατέρας μου. Ήταν ο πιο δύσκολος και όμορφος κριτής συνάμα. Έχω πάρει το πιο όμορφο κομπλιμέντο της ζωής μου από εκείνον σε μία παράσταση που δεν του άρεσε και μου είπε "μεγάλωσες". Μεγάλωσα στο μυαλό του; Στα μάτια του; Δεν ξέρω», είπε.







Ο ηθοποιός μπαίνοντας στο πλατό επέλεξε το τραγούδι του Στάθη Δρογώση «Μην το πεις πουθενά» και αποκάλυψε πως συνδέεται με τον πατέρα του: «Το τραγούδι που επέλεξα είναι ένας στίχος που εκφράζει ένα κομμάτι συναισθήματος για τον πατέρα μου. Οπότε είναι ένα μοτίβο για εκεί. Μην πέφτουμε, είναι ανθρώπινο, το καταλαβαίνω. Εννοώ ότι συμβαίνει. Είναι μια μνήμη του πώς θα πρέπει να ζούμε τα πράγματα. Όχι στο τι φανταζόμαστε ή στο τι ελπίζουμε ή να μοιρολατρούμε στα πράγματα. Τα ζω με απόλυτο συναίσθημα, με απόλυτο πάθος. Προσπαθώ, με όλα τα λάθη που μπορείς να κάνεις. Τα αποδέχομαι και τα καταλαβαίνω, αλλά στο κομμάτι της ζωής, πρέπει να σέβεσαι τον χρόνο που πιστεύεις ότι θα τον έχεις για πάντα, που δεν θα τον έχεις. Προσωπικά μιλώντας. Και να αντιλαμβάνεσαι κάθε κεφάλαιο που έρχεται και φεύγει και τι έχει να σε μάθει και πού θα σε πάει», τόνισε.



