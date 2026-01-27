Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για την απώλεια των γονιών του: Είναι αρκετά δύσκολο να το διαχειριστώ
GALA
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης Πατέρας

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για την απώλεια των γονιών του: Είναι αρκετά δύσκολο να το διαχειριστώ

Σου λείπουν θες δεν θες, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για την απώλεια των γονιών του: Είναι αρκετά δύσκολο να το διαχειριστώ
Στέλλα Μούτσιου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Για την απώλεια των γονιών του μίλησε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, επισημαίνοντας πως είναι δύσκολο να τη διαχειριστεί, καθώς του λείπουν και οι δύο.

Ο ηθοποιός επισήμανε στην εκπομπή Buongiorno την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, πως είχε πει στον πατέρα του όλα όσα ήθελε, πριν εκείνος φύγει από τη ζωή. Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ανέφερε για τους γονείς του: «Είναι αρκετά δύσκολη η διαχείριση μετά την απώλεια. Σου λείπουν, θες δεν θες» και στη συνέχεια απάντησε για την ανάρτηση που έκανε για τον πατέρα του μετά τον χαμό του: «Να είναι καλά το αγόρι μου εκεί που είναι. Του τα είχε πει όλα ούτως ή άλλως πριν. Ήταν περισσότερο μια μνήμη για εμένα για να μην ξεχνιέμαι και να μη θεωρώ τα πράγματα δεδομένα», δήλωσε.

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfz8b1czbu69)

Ο πατέρας του ηθοποιού έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2025. Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης το είχε ανακοινώσει στις 12 Δεκεμβρίου μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στη λεζάντα της οποίας έγραφε: «Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ…».

Δείτε την ανάρτηση


Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για την απώλεια των γονιών του: Είναι αρκετά δύσκολο να το διαχειριστώ
Κλείσιμο


Η μητέρα του ηθοποιού έφυγε από τη ζωή λίγους μήνες νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2025.
Στέλλα Μούτσιου
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης