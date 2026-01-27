Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για την απώλεια των γονιών του: Είναι αρκετά δύσκολο να το διαχειριστώ
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για την απώλεια των γονιών του: Είναι αρκετά δύσκολο να το διαχειριστώ
Σου λείπουν θες δεν θες, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για την απώλεια των γονιών του μίλησε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, επισημαίνοντας πως είναι δύσκολο να τη διαχειριστεί, καθώς του λείπουν και οι δύο.
Ο ηθοποιός επισήμανε στην εκπομπή Buongiorno την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, πως είχε πει στον πατέρα του όλα όσα ήθελε, πριν εκείνος φύγει από τη ζωή. Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ανέφερε για τους γονείς του: «Είναι αρκετά δύσκολη η διαχείριση μετά την απώλεια. Σου λείπουν, θες δεν θες» και στη συνέχεια απάντησε για την ανάρτηση που έκανε για τον πατέρα του μετά τον χαμό του: «Να είναι καλά το αγόρι μου εκεί που είναι. Του τα είχε πει όλα ούτως ή άλλως πριν. Ήταν περισσότερο μια μνήμη για εμένα για να μην ξεχνιέμαι και να μη θεωρώ τα πράγματα δεδομένα», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfz8b1czbu69)
Ο πατέρας του ηθοποιού έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2025. Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης το είχε ανακοινώσει στις 12 Δεκεμβρίου μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στη λεζάντα της οποίας έγραφε: «Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ…».
Δείτε την ανάρτηση
Η μητέρα του ηθοποιού έφυγε από τη ζωή λίγους μήνες νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2025.
Ο ηθοποιός επισήμανε στην εκπομπή Buongiorno την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, πως είχε πει στον πατέρα του όλα όσα ήθελε, πριν εκείνος φύγει από τη ζωή. Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ανέφερε για τους γονείς του: «Είναι αρκετά δύσκολη η διαχείριση μετά την απώλεια. Σου λείπουν, θες δεν θες» και στη συνέχεια απάντησε για την ανάρτηση που έκανε για τον πατέρα του μετά τον χαμό του: «Να είναι καλά το αγόρι μου εκεί που είναι. Του τα είχε πει όλα ούτως ή άλλως πριν. Ήταν περισσότερο μια μνήμη για εμένα για να μην ξεχνιέμαι και να μη θεωρώ τα πράγματα δεδομένα», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Ο πατέρας του ηθοποιού έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2025. Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης το είχε ανακοινώσει στις 12 Δεκεμβρίου μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στη λεζάντα της οποίας έγραφε: «Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ…».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η μητέρα του ηθοποιού έφυγε από τη ζωή λίγους μήνες νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2025.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα