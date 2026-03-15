Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Δεν ήμουν έτοιμος για τον θάνατο των γονιών μου, αλλά πλέον έχω κάνει ειρήνη με το κομμάτι της απώλειας

Στη συνέχεια, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης εξήγησε πως έζησε με τον πατέρα του όταν χώρισαν οι γονείς του: «Δεν ήξερα τι σημαίνει χωρισμός στα 4. Μεγαλώνοντας ήμουν τυχερός γιατί οι σύντροφοι που είχαν οι γονείς μου ήταν υπέροχοι άνθρωποι. Και κατάλαβα ότι ήταν το καλύτερο πράγμα που είχαν κάνει. Η μητέρα μου θεώρησε -και από οικονομικής άποψης- ότι ήταν καλύτερο να ζήσω με τον πατέρα μου πρακτικά, γιατί θα μου πρόσφερε μια πιο ήρεμη και καλύτερη ζωή. Βέβαια ακόμα και πριν φύγει από τη ζωή έλεγε ότι δεν συγχώρησε ποτέ τον εαυτό της. Τη συγχωρέσαμε εμείς όμως. Της το είπα». Έπειτα, τόνισε πως μπόρεσε να πει και στους δύο όσα ήθελε: «Πρόλαβα να πω στους γονείς μου αυτά που ήθελα, πριν φύγουν από τη ζωή».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός ανέφερε πως το θεατρικό έργο «Φάλαινα» ήταν για τον πατέρα του: «Είπα στον πατέρα μου ότι για εκείνον έκανα τη “Φάλαινα” και ψιλονευρίασε. Ήταν περισσότερο μια δική μου οπτική στο τι είδα εγώ απ’ έξω», αποκάλυψε.