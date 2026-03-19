Γούπι Γκόλντμπεργκ: Βγαίνω ακόμη σε μπαρ, γνωρίζω κόσμο και κάνω περιστασιακές σχέσεις στα 70
Η ηθοποιός δεν επιθυμεί να δεσμευτεί ξανά μετά από τους τρεις γάμους που έχει πραγματοποιήσει
Την ελευθερία της συνεχίζει να απολαμβάνει στα 70 της η Γούπι Γκόλντμπεργκ, βγαίνοντας σε μπαρ, γνωρίζοντας κόσμο και κάνοντας περιστασιακές σχέσεις.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «The View», την Τετάρτη 18 Μαρτίου, η ηθοποιός δήλωσε ότι παραμένει «single» και δεν ενδιαφέρεται για μια σταθερή σχέση. «Βγαίνω σε μπαρ για ποτά, γνωρίζω κόσμο… και κάνω περιστασιακές σχέσεις όταν το θέλω. Αλλά δεν είμαι παντρεμένη και δεν έχω υποχρεώσεις», είπε χαρακτηριστικά.
Η Γκόλντμπεργκ ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν επιθυμεί να δεσμευτεί ξανά, μετά τους τρεις γάμους της, με τους Άλβιν Μάρτιν, Ντέιβιντ Κλίσεν και Λάιλ Τράτστενμπεργκ.
Δείτε το βίντεο στο 25:45
«Είμαι πολύ πιο ευτυχισμένη μόνη μου. Δεν θέλω κάποιον να μένει στο σπίτι μου», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της στο The New York Times Magazine.
Στο παρελθόν, η ηθοποιός είχε σχέσεις με γνωστά ονόματα του χώρου, όπως οι Φρανκ Λαντζέλα και Τεντ Ντάνσον, ωστόσο προτιμά μια πιο ανεξάρτητη ζωή, καθώς θέλει να ζει «με τους δικούς της όρους».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα