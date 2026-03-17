Η Σάιρους αγαπά πραγματικά τη ζωή της αυτή τη στιγμή, δήλωσε πηγή αναφερόμενη στον αρραβώνα της με τον Μοράντο
Μάιλι Σάιρους Μαξ Μοράντο

Η Σάιρους αγαπά πραγματικά τη ζωή της αυτή τη στιγμή, δήλωσε πηγή αναφερόμενη στον αρραβώνα της με τον Μοράντο

Όλα μοιάζουν να μπαίνουν στη θέση τους, πρόσθεσε το ίδιο άτομο

Η Σάιρους αγαπά πραγματικά τη ζωή της αυτή τη στιγμή, δήλωσε πηγή αναφερόμενη στον αρραβώνα της με τον Μοράντο
Μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της διανύει η Μάιλι Σάιρους σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας. Η ποπ σταρ έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στα προσωπικά της τους τελευταίους μήνες, έχοντας αρραβωνιαστεί τον Μαξ Μοράντο και κάνοντας πλέον σχέδια για τον επικείμενο γάμο τους.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο PEOPLE, το ζευγάρι ονειρεύεται έναν  «ουσιαστικό» γάμο, αντί για μια «μεγάλη» εκδήλωση. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η 33χρονη τραγουδίστρια μιλά συχνά γι' αυτόν και ότι έχει ιδέες για το πώς τον φαντάζεται, «αλλά δεν σχεδιάζει μια μεγάλη, παραδοσιακή τελετή».

«Ο Μαξ είναι εξαιρετικά ιδιωτικός άνθρωπος και αυτό δεν είναι καθόλου στο στιλ του. Όταν τελικά παντρευτούν, θα είναι κάτι μικρό και ουσιαστικό για τους ίδιους. Όχι μια μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή», εξήγησε.

Η ίδια πηγή τόνισε ότι η Μάιλι Σάιρους απολαμβάνει αυτή τη φάση της ζωής της. «Αγαπά πραγματικά τη ζωή της αυτή τη στιγμή. Όλα μοιάζουν να μπαίνουν στη θέση τους», είπε μεταξύ άλλων.

Μία ημέρα μετά τη γνωστοποίηση του αρραβώνα της, η Σάιρους είχε μιλήσει για την πρόταση γάμου που της είχε κάνει ο  27χρονος μουσικός και είχε εκφράσει την έκπληξή της για το γεγονός πως είχε καταφέρει να κρατήσει μυστική την πρόθεσή του. «Δεν είναι εύκολο να με εκπλήξεις, γιατί μου αρέσει να ελέγχω κάθε κατάσταση, και αυτή τη φορά είχα παραδοθεί εντελώς. Και σας λέω, ήμουν τόσο, τόσο, τόσο έκπληκτη», είχε πει στην εκπομπή Good Morning America.

Επίσης, είχε τονίσει ότι ο αγαπημένος της «τα είχε πάει περίφημα» με την επιλογή του δαχτυλιδιού. Η εκπρόσωπος της σχεδιάστριας κοσμημάτων Τζάκι Άις, είχε αναφέρει σχετικά με το εντυπωσιακό μονόπετρο, με το οποίο η τραγουδίστρια είχε εμφανιστεί στην πρεμιέρα της νέας ταινίας Avatar και επιβεβαιώνοντας τον αρραβώνα τους, ότι εκείνη δημιούργησε το κατά παραγγελία δαχτυλίδι.
