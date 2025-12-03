Μάιλι Σάιρους για την πρόταση γάμου του Μαξ Μοράντο: Έμεινα έκπληκτη, παραδόθηκα ολοκληρωτικά
Μάιλι Σάιρους για την πρόταση γάμου του Μαξ Μοράντο: Έμεινα έκπληκτη, παραδόθηκα ολοκληρωτικά
Η 33χρονη τραγουδίστρια και ο 27χρονος μουσικός αρραβωνιάστηκαν μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης
Έκπληκτη έμεινε η Μάιλι Σάιρους όταν ο Μαξ Μοράντο της έκανε πρόταση γάμου.
Η είδηση του αρραβώνα τους έγινε γνωστή λίγο μετά την εμφάνισή τους στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες, με τη διάσημη τραγουδίστρια να τραβά τα φλας των φωτογράφων λόγω του εντυπωσιακού διαμαντένιου δαχτυλιδιού που κοσμούσε το χέρι της.
Η 33χρονη σταρ περιέγραψε στην εκπομπή «Good Morning America», την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, τη στιγμή που ο 27χρονος ντράμερ γονάτισε και της ζήτησε να γίνει γυναίκα του κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού της στην Ασία.
«Δεν είναι εύκολο να με εκπλήξεις, γιατί μου αρέσει να ελέγχω κάθε κατάσταση, και είχα παραδοθεί ολοκληρωτικά», είπε ενθουσιασμένη, προσθέτοντας: «Και σας λέω, ήμουν τόσο, τόσο, τόσο έκπληκτη!».
Η Σάιρους σημείωσε ότι ο Μοράντο «τα πήγε πολύ καλά», επιλέγοντας το ειδικά σχεδιασμένο για εκείνη δαχτυλίδι αρραβώνων Jacquie Aiche, με διαμάντια σε βάση από χρυσό 14 καρατίων.
Στη συνέχεια, η Μάιλι Σάιρους τόνισε πως η παρουσία του Μαξ Μοράντο στη ζωή της έχει συμβάλλει στην εξέλιξή της. «Είναι πολύ ξεκάθαρο το πόσο δραστικά έχω εξελιχθεί αυτά τα τέσσερα χρόνια με τον Μαξ», σημείωσε.
«Απλώς θέλεις να ονειρεύεσαι όσο πιο μεγάλα μπορείς και θέλεις να έχεις δίπλα σου κάποιον που πάντα σου λέει: “Μπορείς να το κάνεις!”», συμπλήρωσε.
Ολοκληρώνοντας, ανέφερε: «Η ζωή μου έχει ευθυγραμμιστεί τέλεια με την κυκλοφορία του Avatar, η προσωπική μου ζωή, αυτά τα δύο πράγματα κατά κάποιο τρόπο – θα μπορούσες να πεις – “παντρεύονται” μεταξύ τους».
Η είδηση του αρραβώνα τους έγινε γνωστή λίγο μετά την εμφάνισή τους στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες, με τη διάσημη τραγουδίστρια να τραβά τα φλας των φωτογράφων λόγω του εντυπωσιακού διαμαντένιου δαχτυλιδιού που κοσμούσε το χέρι της.
Η 33χρονη σταρ περιέγραψε στην εκπομπή «Good Morning America», την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, τη στιγμή που ο 27χρονος ντράμερ γονάτισε και της ζήτησε να γίνει γυναίκα του κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού της στην Ασία.
«Δεν είναι εύκολο να με εκπλήξεις, γιατί μου αρέσει να ελέγχω κάθε κατάσταση, και είχα παραδοθεί ολοκληρωτικά», είπε ενθουσιασμένη, προσθέτοντας: «Και σας λέω, ήμουν τόσο, τόσο, τόσο έκπληκτη!».
Η Σάιρους σημείωσε ότι ο Μοράντο «τα πήγε πολύ καλά», επιλέγοντας το ειδικά σχεδιασμένο για εκείνη δαχτυλίδι αρραβώνων Jacquie Aiche, με διαμάντια σε βάση από χρυσό 14 καρατίων.
Στη συνέχεια, η Μάιλι Σάιρους τόνισε πως η παρουσία του Μαξ Μοράντο στη ζωή της έχει συμβάλλει στην εξέλιξή της. «Είναι πολύ ξεκάθαρο το πόσο δραστικά έχω εξελιχθεί αυτά τα τέσσερα χρόνια με τον Μαξ», σημείωσε.
«Απλώς θέλεις να ονειρεύεσαι όσο πιο μεγάλα μπορείς και θέλεις να έχεις δίπλα σου κάποιον που πάντα σου λέει: “Μπορείς να το κάνεις!”», συμπλήρωσε.
Ολοκληρώνοντας, ανέφερε: «Η ζωή μου έχει ευθυγραμμιστεί τέλεια με την κυκλοφορία του Avatar, η προσωπική μου ζωή, αυτά τα δύο πράγματα κατά κάποιο τρόπο – θα μπορούσες να πεις – “παντρεύονται” μεταξύ τους».
Ειδήσεις σήμερα
Live: Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, νυν και πρώην στο «Παλλάς» για το βιβλίο Τσίπρα, παρόντες Φάμελλος, Χαρίτσης και άλλοι 25 βουλευτές
Στο φως φωτογραφίες από το νησί κολαστήριο του Έπσταϊν: Ντοκουμέντα από την πολυτελή έπαυλη
Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου
Live: Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, νυν και πρώην στο «Παλλάς» για το βιβλίο Τσίπρα, παρόντες Φάμελλος, Χαρίτσης και άλλοι 25 βουλευτές
Στο φως φωτογραφίες από το νησί κολαστήριο του Έπσταϊν: Ντοκουμέντα από την πολυτελή έπαυλη
Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα