Μάιλι Σάιρους Μαξ Μοράντο Αρραβώνας

Μάιλι Σάιρους για την πρόταση γάμου του Μαξ Μοράντο: Έμεινα έκπληκτη, παραδόθηκα ολοκληρωτικά

Η 33χρονη τραγουδίστρια και ο 27χρονος μουσικός αρραβωνιάστηκαν μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης

Έκπληκτη έμεινε η Μάιλι Σάιρους όταν ο Μαξ Μοράντο της έκανε πρόταση γάμου.

Η είδηση του αρραβώνα τους έγινε γνωστή λίγο μετά την εμφάνισή τους στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες, με τη διάσημη τραγουδίστρια να τραβά τα φλας των φωτογράφων λόγω του εντυπωσιακού διαμαντένιου δαχτυλιδιού που κοσμούσε το χέρι της. 

Η 33χρονη σταρ περιέγραψε στην εκπομπή «Good Morning America», την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, τη στιγμή που ο 27χρονος ντράμερ γονάτισε και της ζήτησε να γίνει γυναίκα του κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού της στην Ασία.

Miley Cyrus announces she's engaged

«Δεν είναι εύκολο να με εκπλήξεις, γιατί μου αρέσει να ελέγχω κάθε κατάσταση, και είχα παραδοθεί ολοκληρωτικά», είπε ενθουσιασμένη, προσθέτοντας: «Και σας λέω, ήμουν τόσο, τόσο, τόσο έκπληκτη!».

Η Σάιρους σημείωσε ότι ο Μοράντο «τα πήγε πολύ καλά», επιλέγοντας το ειδικά σχεδιασμένο για εκείνη δαχτυλίδι αρραβώνων Jacquie Aiche, με διαμάντια σε βάση από χρυσό 14 καρατίων.

miley-cyrus-maxx-morando-ap-xrwma
Η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο αρραβωνιάστηκαν μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης
Στη συνέχεια, η Μάιλι Σάιρους τόνισε πως η παρουσία του Μαξ Μοράντο στη ζωή της έχει συμβάλλει στην εξέλιξή της. «Είναι πολύ ξεκάθαρο το πόσο δραστικά έχω εξελιχθεί αυτά τα τέσσερα χρόνια με τον Μαξ», σημείωσε.

«Απλώς θέλεις να ονειρεύεσαι όσο πιο μεγάλα μπορείς και θέλεις να έχεις δίπλα σου κάποιον που πάντα σου λέει: “Μπορείς να το κάνεις!”», συμπλήρωσε.

Ολοκληρώνοντας, ανέφερε: «Η ζωή μου έχει ευθυγραμμιστεί τέλεια με την κυκλοφορία του Avatar, η προσωπική μου ζωή, αυτά τα δύο πράγματα κατά κάποιο τρόπο – θα μπορούσες να πεις – “παντρεύονται” μεταξύ τους».

