Μάιλι Σάιρους: Το χιουμοριστικό σχόλιο για το δαχτυλίδι του αρραβώνα της με τον Μαξ Μοράντο, ίσως και να ήταν προσφορά Black Friday, είπε

4 Δεκεμβρίου, η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «Jimmy Kimmel Live» δείχνοντας στους τηλεθεατές το

για τον Μοράντο

Σάιρους ξέσπασε σε γέλια και απάντησε:



Τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, η Μάιλι Σάιρους έδειξε για πρώτη φορά το δαχτυλίδι στην

πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες. Την επόμενη ημέρα, μια πηγή επιβεβαίωσε στο «People» ότι η Σάιρους και ο Μοράντο είναι αρραβωνιασμένοι.





Η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο αρραβωνιάστηκαν μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης

Το ζευγάρι είναι μαζί από το

2021 και

τον Απρίλιο του 2022 επιβεβαίωσαν τη σχέση τους όταν τους εντοπίστηκαν να φιλιούνται δημόσια σε κοινή τους έξοδο στο West Hollywood.



Φωτογραφία: AP

Ένα χιουμοριστικό σχόλιο έκανε ηΤην Πέμπτηδαχτυλίδι της.Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο παρουσιαστής της ευχήθηκε για τον αρραβώνα και είπε με χιούμορ: «Αναρωτιέμαι αν έχει συνειδητοποιήσει ότι αν περίμενε για τρεις εβδομάδες, δεν θα χρειαζόταν να βρει δώρο για τα Χριστούγεννα». Αμέσως, η«Ήταν προσφορά Black Friday, μωρό μου» ενώ έδειξε το δαχτυλίδι της. «Δεν ήταν προσφορά, αλλά ήταν έξυπνος», διευκρίνισε, προσθέτοντας, «Ίσως και να ήταν. Δεν είμαι σίγουρη. Ελπίζω να μην ήταν».