Μάιλι Σάιρους: Το χιουμοριστικό σχόλιο για το δαχτυλίδι του αρραβώνα της με τον Μαξ Μοράντο, ίσως και να ήταν προσφορά Black Friday, είπε
Η τραγουδίστρια δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης
Ένα χιουμοριστικό σχόλιο έκανε η Μάιλι Σάιρους για το δαχτυλίδι του αρραβώνα της με τον Μαξ Μοράντο, σε μία εμφάνιση μετά την αποκάλυψη για την πρόταση γάμου που δέχτηκε.
Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «Jimmy Kimmel Live» δείχνοντας στους τηλεθεατές το δαχτυλίδι της.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο παρουσιαστής της ευχήθηκε για τον αρραβώνα και είπε με χιούμορ για τον Μοράντο: «Αναρωτιέμαι αν έχει συνειδητοποιήσει ότι αν περίμενε για τρεις εβδομάδες, δεν θα χρειαζόταν να βρει δώρο για τα Χριστούγεννα». Αμέσως, η Σάιρους ξέσπασε σε γέλια και απάντησε: «Ήταν προσφορά Black Friday, μωρό μου» ενώ έδειξε το δαχτυλίδι της. «Δεν ήταν προσφορά, αλλά ήταν έξυπνος», διευκρίνισε, προσθέτοντας, «Ίσως και να ήταν. Δεν είμαι σίγουρη. Ελπίζω να μην ήταν».
Τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, η Μάιλι Σάιρους έδειξε για πρώτη φορά το δαχτυλίδι στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες. Την επόμενη ημέρα, μια πηγή επιβεβαίωσε στο «People» ότι η Σάιρους και ο Μοράντο είναι αρραβωνιασμένοι.
Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2021 και τον Απρίλιο του 2022 επιβεβαίωσαν τη σχέση τους όταν τους εντοπίστηκαν να φιλιούνται δημόσια σε κοινή τους έξοδο στο West Hollywood.
Φωτογραφία: AP
