Σάιρους - Μοράντο: Είμαι τόσο χαρούμενος που βρήκατε ο ένας τον άλλον, γράφει ο πατέρας της για τον αρραβώνα τους
Σάιρους - Μοράντο: Είμαι τόσο χαρούμενος που βρήκατε ο ένας τον άλλον, γράφει ο πατέρας της για τον αρραβώνα τους

Χαίρομαι που σας βλέπω και τους δύο τόσο ευτυχισμένους, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Μπίλι Ρέι Σάιρους

Σάιρους - Μοράντο: Είμαι τόσο χαρούμενος που βρήκατε ο ένας τον άλλον, γράφει ο πατέρας της για τον αρραβώνα τους
Τη χαρά του για τον αρραβώνα της κόρης του μοιράστηκε ο Μπίλι Ρέι Σάιρους μέσα από μια ανάρτηση στα social media. Η Μάιλι Σάιρους και ο σύντροφός της, Μαξ Μοράντο, αρραβωνιάστηκαν μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης.

Ο πατέρας της διάσημης τραγουδίστριας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό φωτογραφίες του ζευγαριού και ένα στιγμιότυπο της Σάιρους με εκείνον και τη νόνα της, την Ντόλι Πάρτον. Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως είναι πολύ χαρούμενος που αποφάσισαν να πορευτούν μαζί στη ζωή και τους συνεχάρη για την εξέλιξη της σχέσης τους.

Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή του έγραψε: «Δεν είναι περίεργο που έγινες τόσο ξεχωριστή, έχεις τη σπουδαιότερη νονά στον κόσμο, την Ντόλι Πάρτον. Είμαι τόσο χαρούμενος που εσύ και ο Μαξ βρήκατε ο ένας τον άλλον. Συγχαρητήρια! Χαίρομαι που σας βλέπω και τους δύο τόσο ευτυχισμένους».

Σάιρους - Μοράντο: Είμαι τόσο χαρούμενος που βρήκατε ο ένας τον άλλον, γράφει ο πατέρας της για τον αρραβώνα τους

Σάιρους - Μοράντο: Είμαι τόσο χαρούμενος που βρήκατε ο ένας τον άλλον, γράφει ο πατέρας της για τον αρραβώνα τους


Η είδηση του αρραβώνα της Μάιλι Σάιρους με τον Μαξ Μοράντο έγινε γνωστή λίγο μετά την εμφάνισή τους στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες, με τη διάσημη τραγουδίστρια να τραβά τα φλας των φωτογράφων λόγω του εντυπωσιακού διαμαντένιου δαχτυλιδιού που κοσμούσε το χέρι της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Good Morning America», την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η 33χρονη σταρ περιέγραψε την αντίδρασή της, όταν ο ντράμερ γονάτισε και της ζήτησε να την παντρευτεί κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου ταξιδιού τους στην Ασία.

«Δεν είναι εύκολο να με εκπλήξεις, γιατί μου αρέσει να ελέγχω κάθε κατάσταση, και είχα παραδοθεί ολοκληρωτικά», είπε ενθουσιασμένη, προσθέτοντας: «Και σας λέω, ήμουν τόσο, τόσο, τόσο έκπληκτη!».
