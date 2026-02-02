Γρηγόρης Αρναούτογλου για την απώλεια της μητέρας του: Θέλαμε πραγματικά να σταματήσει αυτός ο πόνος που βίωνε και η ταλαιπωρία
Όταν έρχεται εκείνη η ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού, όσο και να έχεις παρακαλέσει, πονάει πολύ, ανέφερε ο παρουσιαστής
Στον θάνατο της μητέρας του αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, δηλώνοντας ότι τον τελευταίο καιρό η μοναδική σκέψη τους επικεντρωνόταν στην ταλαιπωρία που βίωνε, επιθυμώντας να απαλλαγεί σύντομα από αυτήν.
Ο παρουσιαστής επέστρεψε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στη ραδιοφωνική εκπομπή Sfera 102.2 λίγες ημέρες μετά την απώλεια της μητέρας του. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, με τη μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου να φεύγει από τη ζωή, έπειτα από προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία της τα τελευταία δύο χρόνια.
Σε δηλώσεις που έκανε στο ραδιόφωνο, απόσπασμα των οποίων προβλήθηκαν στο «Πρωινό», ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που έζησε το τελευταίο διάστημα η μητέρα του, περιγράφοντας την ένταση της δοκιμασίας και το βάρος του αποχαιρετισμού. Αρχικά, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε: «Η ιστορία της μητέρας μου ήταν μια ιστορία που, από τη μία, θέλαμε πραγματικά να σταματήσει αυτός ο πόνος που βίωνε και η ταλαιπωρία. Από την άλλη όμως, όσο και να θέλεις να μην ταλαιπωρείται ο άνθρωπός σου, όταν φεύγει, είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό, που δεν το είχα ζήσει ποτέ στη ζωή μου σε τόσο κοντινό πρόσωπο, εννοώ στον πατέρα μου ή στη μητέρα μου».
Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής μίλησε και για τις πρώτες ώρες μετά την απώλεια, αλλά και για την παρατεταμένη δοκιμασία των τελευταίων δύο ετών, υπογραμμίζοντας το δίλημμα ανάμεσα στην επιθυμία να τελειώσει η οδύνη ενός ανθρώπου και στην πραγματικότητα του οριστικού αποχαιρετισμού: «Πέρασα λίγο δύσκολα τις πρώτες ώρες. Δύο χρόνια ταλαιπωρούνταν πάρα πολύ η μητέρα μου. Δηλαδή είναι στη φάση που λες κάποιες στιγμές “Θεέ μου ας φύγει, να ηρεμήσει η ψυχή της”. Αλλά όταν φεύγει και όταν έρχεται εκείνη η ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού, όσο και να έχεις παρακαλέσει, πονάει πολύ ο πόνος».
