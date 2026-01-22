Ακούγεται τρελό, έχω μείνει άφωνη, δήλωσε η Τεγιάνα Τέιλορ για την υποψηφιότητά της για Όσκαρ
GALA
Όσκαρ 2026 Τεγιάνα Τέιλορ

Ακούγεται τρελό, έχω μείνει άφωνη, δήλωσε η Τεγιάνα Τέιλορ για την υποψηφιότητά της για Όσκαρ

Η ηθοποιός είναι μία από τις υποψήφιες στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου

Ακούγεται τρελό, έχω μείνει άφωνη, δήλωσε η Τεγιάνα Τέιλορ για την υποψηφιότητά της για Όσκαρ
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η Τεγιάνα Τέιλορ είναι μεταξύ εκείνων που θα διεκδικήσουν χρυσό αγαλματίδιο στην 98η απονομή των Βραβείων Όσκαρ. Η ηθοποιός απέσπασε μία υποψηφιότητα στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another».

Προχωρώντας σε δηλώσεις στο Variety, η Τέιλορ εξομολογήθηκε πως έχει μείνει άφωνη και ότι αυτό που συνέβη της φαίνεται τρελό. Το άγχος της, ανέφερε, δεν την άφησε να κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ.

Όπως είπε: «Ακούγεται τρελό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω μείνει άφωνη. Η φωνή μου έχει σχεδόν χαθεί. Εγώ και η οικογένειά μου κυριολεκτικά ουρλιάζαμε με όλη μας τη δύναμη. Όλη τη νύχτα στριφογύριζα στο κρεβάτι. Ήξερα ότι οι υποψηφιότητες θα ανακοινώνονταν στις 8:30 το πρωί και το σώμα μου ήταν σε φάση: ''Κορίτσι μου, σήκω. Δεν γίνεται να το κοιμηθείς αυτό''. Έτσι, ήμουν γεμάτη ενέργεια. Δεν θεωρώ τίποτα από όλα αυτά δεδομένο. Είμαι συγκινημένη με τρόπους που δεν έχω καν αρκετές λέξεις για να τους περιγράψω».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι πέρασε τη βραδιά βλέποντας την ταινία «Pretty Woman», ενώ μίλησε και για τη μετάβασή της από τη μουσική σκηνή στη μεγάλη οθόνη. «Η Τζούλια Ρόμπερτς είναι γούρι. Το «Pretty Woman» είναι μία από τις αγαπημένες μου ταινίες και, ειδικά σε τόσο μικρή ηλικία, με είχε αγγίξει διαφορετικά. Η αγαπημένη μου ατάκα είναι ''Θέλω το παραμύθι'' και αυτό ακριβώς νιώθω τώρα. Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι εδώ — από τότε που αποσύρθηκα από τη μουσική το 2020, ένιωθα εγκλωβισμένη σε ένα κουτί και ήθελα να ανοίξω τα φτερά μου. Τώρα ξέρω ότι μπορώ να ποτίσω ολόκληρο τον κήπο μου, όχι μόνο ένα φυτό ή ένα λουλούδι», μοιράστηκε.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης