Ακούγεται τρελό, έχω μείνει άφωνη, δήλωσε η Τεγιάνα Τέιλορ για την υποψηφιότητά της για Όσκαρ
Ακούγεται τρελό, έχω μείνει άφωνη, δήλωσε η Τεγιάνα Τέιλορ για την υποψηφιότητά της για Όσκαρ
Η ηθοποιός είναι μία από τις υποψήφιες στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου
Η Τεγιάνα Τέιλορ είναι μεταξύ εκείνων που θα διεκδικήσουν χρυσό αγαλματίδιο στην 98η απονομή των Βραβείων Όσκαρ. Η ηθοποιός απέσπασε μία υποψηφιότητα στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another».
Προχωρώντας σε δηλώσεις στο Variety, η Τέιλορ εξομολογήθηκε πως έχει μείνει άφωνη και ότι αυτό που συνέβη της φαίνεται τρελό. Το άγχος της, ανέφερε, δεν την άφησε να κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ.
Όπως είπε: «Ακούγεται τρελό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω μείνει άφωνη. Η φωνή μου έχει σχεδόν χαθεί. Εγώ και η οικογένειά μου κυριολεκτικά ουρλιάζαμε με όλη μας τη δύναμη. Όλη τη νύχτα στριφογύριζα στο κρεβάτι. Ήξερα ότι οι υποψηφιότητες θα ανακοινώνονταν στις 8:30 το πρωί και το σώμα μου ήταν σε φάση: ''Κορίτσι μου, σήκω. Δεν γίνεται να το κοιμηθείς αυτό''. Έτσι, ήμουν γεμάτη ενέργεια. Δεν θεωρώ τίποτα από όλα αυτά δεδομένο. Είμαι συγκινημένη με τρόπους που δεν έχω καν αρκετές λέξεις για να τους περιγράψω».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι πέρασε τη βραδιά βλέποντας την ταινία «Pretty Woman», ενώ μίλησε και για τη μετάβασή της από τη μουσική σκηνή στη μεγάλη οθόνη. «Η Τζούλια Ρόμπερτς είναι γούρι. Το «Pretty Woman» είναι μία από τις αγαπημένες μου ταινίες και, ειδικά σε τόσο μικρή ηλικία, με είχε αγγίξει διαφορετικά. Η αγαπημένη μου ατάκα είναι ''Θέλω το παραμύθι'' και αυτό ακριβώς νιώθω τώρα. Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι εδώ — από τότε που αποσύρθηκα από τη μουσική το 2020, ένιωθα εγκλωβισμένη σε ένα κουτί και ήθελα να ανοίξω τα φτερά μου. Τώρα ξέρω ότι μπορώ να ποτίσω ολόκληρο τον κήπο μου, όχι μόνο ένα φυτό ή ένα λουλούδι», μοιράστηκε.
Προχωρώντας σε δηλώσεις στο Variety, η Τέιλορ εξομολογήθηκε πως έχει μείνει άφωνη και ότι αυτό που συνέβη της φαίνεται τρελό. Το άγχος της, ανέφερε, δεν την άφησε να κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ.
Όπως είπε: «Ακούγεται τρελό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω μείνει άφωνη. Η φωνή μου έχει σχεδόν χαθεί. Εγώ και η οικογένειά μου κυριολεκτικά ουρλιάζαμε με όλη μας τη δύναμη. Όλη τη νύχτα στριφογύριζα στο κρεβάτι. Ήξερα ότι οι υποψηφιότητες θα ανακοινώνονταν στις 8:30 το πρωί και το σώμα μου ήταν σε φάση: ''Κορίτσι μου, σήκω. Δεν γίνεται να το κοιμηθείς αυτό''. Έτσι, ήμουν γεμάτη ενέργεια. Δεν θεωρώ τίποτα από όλα αυτά δεδομένο. Είμαι συγκινημένη με τρόπους που δεν έχω καν αρκετές λέξεις για να τους περιγράψω».
Ethan Hawke on #Oscars snubs this year:— Variety (@Variety) January 22, 2026
"At 55, I’ve spent so many of these kind of mornings disappointed throughout my life, so it’s hard for me not to think of all the people who did great work, even in my category alone. There were so many people: Jesse Plemons is absolutely… pic.twitter.com/EjtNASQ7Xt
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα