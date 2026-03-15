Η Καλομοίρα συμβούλευσε τον Ακύλα για τη Eurovision: Να ξέρεις τι είναι καλό για σένα και να είσαι συνέχεια ο εαυτός σου
Η Καλομοίρα συμβούλευσε τον Ακύλα για τη Eurovision: Να ξέρεις τι είναι καλό για σένα και να είσαι συνέχεια ο εαυτός σου
Η τραγουδίστρια έστειλε μήνυμα στον 27χρονο εκπρόσωπο της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό για να του ευχηθεί καλή επιτυχία
Τις συμβουλές της έδωσε η Καλομοίρα στον Ακύλα για τη συμμετοχή του στη φετινή Eurovision, επισημαίνοντας πως θα πρέπει να ξέρει τι είναι καλό για εκείνον και να είναι συνέχεια ο εαυτός του.
Η τραγουδίστρια, η οποία είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό το 2008 με το «Secret Combination» και βγήκε τρίτη, βγήκε σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή «EurovisionGR» το Σάββατο 14 Μαρτίου και ανέφερε επίσης πως έστειλε μήνυμα στον 27χρονο για να του ευχηθεί καλή επιτυχία, εκφράζοντας τη στήριξή της. «Του έστειλα μήνυμα και του είπα καλή επιτυχία. Ήταν πολύ χαρούμενος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για το ταξίδι που θα κάνει τώρα γιατί είναι πολύ ωραία. Του είπα αν χρειαστεί τίποτα, είμαι εδώ γι' αυτόν. Αλλά έχει την αγάπη του κόσμου, μια χαρά είναι», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, η Καλομοίρα συμβούλευσε τον Ακύλα: «Να είναι ο εαυτός του και το πιο δύσκολο πράγμα είναι να ξέρεις τι να μην πάρεις από τα πολλά που θα ακούσεις. Θα πρέπει να ξέρεις τι είναι καλό για σένα γιατί εσύ θα είσαι πάνω στη σκηνή, εσύ θα υποστηρίξεις το τραγούδι, εσύ πρέπει να το δώσεις στον κόσμο. Αν δεν είναι κάτι για εσένα και τον χαρακτήρα σου, άστο. Να είσαι συνέχεια ο εαυτός σου, αυτόν αγάπησε ο κόσμος».
Δείτε το βίντεο
Σχολιάζοντας το βιντεοκλίπ του εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision, η τραγουδίστρια είπε σε άλλο σημείο: «Είδα το βιντεοκλίπ και μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ διασκεδαστικό και είναι όλο πάνω στη Eurovision».
Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto» , με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, παρουσιάστηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και είναι πλέον διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube κανάλι της Eurovision.
Με δυναμική, σύγχρονη αισθητική και γρήγορες εναλλαγές εικόνων, το βιντεοκλίπ μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού, δημιουργώντας μια οπτική αφήγηση με έντονο ρυθμό.
Συνδυάζοντας συναίσθημα, αλλά και χιούμορ, τα πλάνα που δημιούργησαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (Vfx), βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto» και τον κάνουν να χαμογελάσει, δείχνοντας τον Ακύλα όχι μόνο να παίζει gameboy, αλλά να γίνεται ο ίδιος και πρωταγωνιστής σε videogame.
Το βιντεοκλίπ συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το τραγούδι «Ferto» που συνέθεσαν οι Ακύλας, papatanice και TEO.x3 και τους στίχους έγραψαν οι Ορφέας Νόνης και Ακύλας. Για τους δημιουργούς είναι ένα βαθιά προσωπικό τραγούδι, μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, που παρουσιάζει την εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στα αληθινά όνειρα και στην ανάγκη να καλυφθούν τα συναισθηματικά κενά που αφήνει η στέρηση της παιδικής ηλικίας.
Το «Ferto» μιλά για την απληστία και τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά όλο και περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζει πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που παρέμειναν και δεν έχασαν την πίστη τους όταν δεν υπήρχε τίποτα.
Είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στους γονείς που, παρά τις δυσκολίες, προσφέρουν αγάπη και ελπίδα, καθώς στα παιδιά που προσπαθούν να τους το ανταποδώσουν.
Ο Ακύλας θα παρουσιάσει το «Ferto» στη σκηνή της Eurovision, στη Βιέννη, στο πρώτο μέρος του Α’ Ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.
Το «Ferto» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.
Η τραγουδίστρια, η οποία είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό το 2008 με το «Secret Combination» και βγήκε τρίτη, βγήκε σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή «EurovisionGR» το Σάββατο 14 Μαρτίου και ανέφερε επίσης πως έστειλε μήνυμα στον 27χρονο για να του ευχηθεί καλή επιτυχία, εκφράζοντας τη στήριξή της. «Του έστειλα μήνυμα και του είπα καλή επιτυχία. Ήταν πολύ χαρούμενος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για το ταξίδι που θα κάνει τώρα γιατί είναι πολύ ωραία. Του είπα αν χρειαστεί τίποτα, είμαι εδώ γι' αυτόν. Αλλά έχει την αγάπη του κόσμου, μια χαρά είναι», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, η Καλομοίρα συμβούλευσε τον Ακύλα: «Να είναι ο εαυτός του και το πιο δύσκολο πράγμα είναι να ξέρεις τι να μην πάρεις από τα πολλά που θα ακούσεις. Θα πρέπει να ξέρεις τι είναι καλό για σένα γιατί εσύ θα είσαι πάνω στη σκηνή, εσύ θα υποστηρίξεις το τραγούδι, εσύ πρέπει να το δώσεις στον κόσμο. Αν δεν είναι κάτι για εσένα και τον χαρακτήρα σου, άστο. Να είσαι συνέχεια ο εαυτός σου, αυτόν αγάπησε ο κόσμος».
Σχολιάζοντας το βιντεοκλίπ του εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision, η τραγουδίστρια είπε σε άλλο σημείο: «Είδα το βιντεοκλίπ και μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ διασκεδαστικό και είναι όλο πάνω στη Eurovision».
Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto» , με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, παρουσιάστηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και είναι πλέον διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube κανάλι της Eurovision.
Με δυναμική, σύγχρονη αισθητική και γρήγορες εναλλαγές εικόνων, το βιντεοκλίπ μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού, δημιουργώντας μια οπτική αφήγηση με έντονο ρυθμό.
Συνδυάζοντας συναίσθημα, αλλά και χιούμορ, τα πλάνα που δημιούργησαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (Vfx), βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto» και τον κάνουν να χαμογελάσει, δείχνοντας τον Ακύλα όχι μόνο να παίζει gameboy, αλλά να γίνεται ο ίδιος και πρωταγωνιστής σε videogame.
Το βιντεοκλίπ συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το τραγούδι «Ferto» που συνέθεσαν οι Ακύλας, papatanice και TEO.x3 και τους στίχους έγραψαν οι Ορφέας Νόνης και Ακύλας. Για τους δημιουργούς είναι ένα βαθιά προσωπικό τραγούδι, μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, που παρουσιάζει την εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στα αληθινά όνειρα και στην ανάγκη να καλυφθούν τα συναισθηματικά κενά που αφήνει η στέρηση της παιδικής ηλικίας.
Το «Ferto» μιλά για την απληστία και τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά όλο και περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζει πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που παρέμειναν και δεν έχασαν την πίστη τους όταν δεν υπήρχε τίποτα.
Είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στους γονείς που, παρά τις δυσκολίες, προσφέρουν αγάπη και ελπίδα, καθώς στα παιδιά που προσπαθούν να τους το ανταποδώσουν.
Ο Ακύλας θα παρουσιάσει το «Ferto» στη σκηνή της Eurovision, στη Βιέννη, στο πρώτο μέρος του Α’ Ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.
Το «Ferto» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.
