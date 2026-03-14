Ακύλας για τη μητέρα του: Στα 17 ήρθε από τη Γεωργία στην Ελλάδα με ένα μωρό στην αγκαλιά, η ζωή ήταν δύσκολη αλλά δεν τα παράτησε ποτέ
«Η μαμά μου μου έμαθε να μην τα παρατάω ποτέ, είναι ηρωίδα», είπε ο τραγουδιστής
Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Ακύλας, κατά την οποία εξηγούσε το μήνυμα που ήθελε να περάσει μετά από το βιντεοκλίπ του «Ferto», κάνοντας αναφορά στη μητέρα του, που ήρθε στην Ελλάδα από τη Γεωργία σε ηλικία 17 ετών με ένα μωρό στην αγκαλιά και αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες.
Ο τραγουδιστής ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα φέτος στη Eurovision, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα απόσπασμα από το τραγούδι του εξηγώντας τους στίχους του στα αγγλικά.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Ακύλας σημείωσε πως η μητέρα του τον έμαθε να μην τα παρατάει ποτέ: «Μόλις στα 17 της, χρειάστηκε να ταξιδέψει από τη Γεωργία στην Ελλάδα με ένα μωρό στην αγκαλιά. Η ζωή ήταν απίστευτα δύσκολη και τα χρήματα πάντα λίγα, αλλά δεν τα παράτησε ποτέ. Μεγάλωσε εμένα και την αδελφή μου και για μένα είναι μια πραγματική ηρωίδα. Μου έμαθε το πιο σημαντικό μάθημα: να μην τα παρατάω ποτέ. Σε ευχαριστώ για όλα, μαμά. Και αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μέσα από το music video του “Ferto”. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, από πού έρχεσαι ή ποιες δυσκολίες έχεις αντιμετωπίσει. Να είσαι περήφανος για αυτό που είσαι. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σου πάρει τη λάμψη σου. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σε κάνει να αμφιβάλλεις για το ταλέντο σου. Συνέχισε. Συνέχισε να παλεύεις. Συνέχισε να λάμπεις. Γιατί ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν “game over”, πάντα υπάρχει ένα “try again”. Πίστεψε στον εαυτό σου. Να είσαι ασταμάτητος», έγραψε.
Ο Ακύλας σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό DownTown της Κύπρου και στον δημοσιογράφο Γιάννη Χατζηγεωργίου, τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά τη νίκη του στο Sing for Greece 2026, δήλωσε πως αφιέρωσε στη μητέρα του το «Ferto» καθώς είναι κομμάτι της ιστορίας και του από μικρός μπόρεσε να καταλάβει τις θυσίες που έκανε η ίδια αλλά και ο πατέρας του για εκείνον.
Ο τραγουδιστής είπε για τη μητέρα του: «Της αφιέρωσα το τραγούδι, γιατί μέσα σε αυτό υπάρχει ένα κομμάτι της ιστορίας μου – και η ιστορία μου ξεκινάει από εκείνην. Είναι ο άνθρωπος που μου έμαθε να παλεύω, να μην τα παρατάω. Είναι ηρωίδα και έχει περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή της. Ήθελα να την κάνω περήφανη. Μεγαλώνοντας, κατάλαβα πράγματα που μικρός δεν μπορούσα να δω. Κατάλαβα τις θυσίες, τους φόβους, τις αδυναμίες. Οι γονείς μας μεγάλωσαν σε ένα ακόμα πιο συντηρητικό περιβάλλον, με τους δικούς τους φόβους και περιορισμούς. Χρειάζονται τον χρόνο τους, όπως τον χρειαζόμαστε κι εμείς».
