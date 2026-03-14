Ο Άνταμ Σάντλερ είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του 2025: Ποιοι συμπληρώνουν τη δεκάδα στη λίστα Forbes
Άνταμ Σάντλερ Forbes Λίστα Forbes

Ο Άνταμ Σάντλερ είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του 2025: Ποιοι συμπληρώνουν τη δεκάδα στη λίστα Forbes

Τα κέρδη του ηθοποιού ήταν αισθητά χαμηλότερα από εκείνα του περσινού πρωταθλητή, Ντουέιν Τζόνσον

Ο Άνταμ Σάντλερ είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του 2025: Ποιοι συμπληρώνουν τη δεκάδα στη λίστα Forbes
Ιωάννα Μαρίνου
20 ΣΧΟΛΙΑ
Ως ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ για το 2025 αναγνωρίστηκε ο Άνταμ Σάντλερ, σύμφωνα με τη νέα λίστα του Forbes.

Ο 59χρονος κωμικός κέρδισε περίπου 48 εκατομμύρια δολάρια μέσα στο τελευταίο έτος, πρωταγωνιστώντας και παράγοντας την ταινία «Happy Gilmore 2», το σίκουελ της κωμωδίας του 1996, κάνοντας και την εμφάνισή του στο J«ay Kelly» μαζί με τον Τζορτζ Κλούνεϊ.



Παρά την κορυφή της λίστας, τα κέρδη του ήταν αισθητά χαμηλότερα από εκείνα του περσινού πρωταθλητή, Ντουέιν Τζόνσον, ο οποίος είχε φτάσει τα 88 εκατομμύρια δολάρια το 2024. Στη δεύτερη θέση της λίστας για το 2025 βρίσκεται ο Τομ Κρουζ με 46 εκατομμύρια δολάρια, χάρη κυρίως στην ταινία «Mission: Impossible – The Final Reckoning».

Τρίτος είναι ο Μαρκ Γουόλμπεργκ με 44 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ακολουθούν η Σκάρλετ Γιόζανσον με 43 εκατομμύρια και ο Μπράντ Πιτ με 41 εκατομμύρια δολάρια. Ο Γουόλμπεργκ κέρδισε τα περισσότερα από τις παραγωγές «The Family Plan» και «Play Dirty», ενώ η Γιόχανσον πρωταγωνίστησε στο «Jurassic World: Rebirth» και στο «The Phoenecian Scheme», κάνοντας παράλληλα και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το «Eleanor the Great». Ο Μπραντ Πιτ εμφανίστηκε στην ταινία «F1», η οποία απέσπασε υποψηφιότητα για Καλύτερη Ταινία στα Academy Awards του 2026.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Ντένζελ Γουάσινγκτον με 38 εκατομμύρια, Τζακ Μπλακ με 28 εκατομμύρια, Τζέισον Μομόα με 28 εκατομμύρια, Ντάνιελ Κρεγκ με 27 εκατομμύρια και Μίλι Μπόμπι Μπράουν με 26 εκατομμύρια.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έγινε μάλιστα η νεότερη ηθοποιός που μπήκε ποτέ στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων του Forbes, σε ηλικία μόλις 22 ετών. Εκτός από την τελευταία σεζόν της σειράς «Stranger Things», πρωταγωνίστησε και στην ταινία «The Electric State» μαζί με τον Κρις Πρατ.

Σύμφωνα με το Forbes, οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ συγκέντρωσαν συνολικά 590 εκατομμύρια δολάρια, ποσό μειωμένο κατά περίπου 20% σε σχέση με τα 730 εκατομμύρια του 2024.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
20 ΣΧΟΛΙΑ

