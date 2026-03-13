Η Έμα Χέμινγκ ίδρυσε ταμείο για την έρευνα της μετωποκροταφικής άνοιας: Ξέρω ότι θα είναι περήφανος, είπε για τον Μπρους Γούιλις
Το φιλανθρωπικό ταμείο στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας για τη μετωποκροταφική άνοια και στη στήριξη των φροντιστών των ασθενών
Τη δημιουργία ταμείου για την έρευνα της μετωποκροταφικής άνοιας ανακοίνωσε η Έμα Χέμινγκ, σχολιάζοντας πως ο σύζυγός της, Μπρους Γούιλις, που έχει διαγνωστεί με τη συγκεκριμένη νόσο, θα είναι περήφανος με την κίνησή της.
Η ανακοίνωση έγινε την Πέμπτη 12 Μαρτίου στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο ενός βραβείου του έλαβε η Χέμινγκ, μιλώντας μεταξύ άλλων για την ίδρυση του «Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support».
Το νέο ταμείο, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Entertainment Industry Foundation, ενός μεγάλου μη κερδοσκοπικού οργανισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ως στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης γύρω από τη μετωποκροταφική άνοια, τη χρηματοδότηση επιστημονικής έρευνας και την ενδυνάμωση της υποστήριξης προς τους φροντιστές.
«Αυτό το ταξίδι μου άνοιξε τα μάτια για την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τόσες οικογένειες όταν ένας αγαπημένος άνθρωπος ζει με μετωποκροταφική άνοια», δήλωσε η Έμα Χέμινγκ και πρόσθεσε: «Πιστεύω βαθιά στη σημασία της υποστήριξης της έρευνας, αλλά και της στήριξης των φροντιστών που κουβαλούν καθημερινά μεγάλο βάρος».
Όπως ανέφερε, μέσω της πρωτοβουλίας αυτής ελπίζει να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της νόσου και να βοηθήσει τις οικογένειες που έρχονται αντιμέτωπες με αυτή, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνες: «Ο Μπρους πάντα λειτουργούσε με γενναιοδωρία και ξέρω ότι θα είναι περήφανος βλέποντας αυτή την προσπάθεια να βοηθά οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυτή τη νόσο».
Η οικογένεια του Μπρους Γούιλις ανακοίνωσε αρχικά τον Μάρτιο του 2022 ότι ο ηθοποιός πάσχει από αφασία. Τον Φεβρουάριο του 2023 έκανε γνωστή τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική ανοια, μια ομάδα νευροεκφυλιστικών διαταραχών που επηρεάζουν τους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ομιλίας και απώλεια κινητικών δεξιοτήτων.
Emma Heming Willis Announces Launch of Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research, Caregiver Support: 'He Would Be Proud'
