Έμα Χέμινγκ για τη μετακόμιση του Μπρους Γουίλις σε ξεχωριστό σπίτι: Τα παιδιά μας «ανθίζουν», το ίδιο και εκείνος

Για μία ακόμη φορά Έμα Χέμινγκ μίλησε για τη μετακόμιση του Μπρους Γουίλις σε ξεχωριστό σπίτι από αυτό που μένει η οικογένειά του, εξηγώντας πως ήταν μία αναγκαία αλλά πολύ δύσκολη απόφαση.

«Ήταν μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις. Δεν ήρθε εύκολα», είπε στο νέο επεισόδιο του podcast Conversations with Camη η 47χρονη σύζυγος του ηθοποιού, ο οποίος δίνει μάχη με τη μετωποκροταφική άνοια. «Οι φροντιστές έρχονται αντιμέτωποι με πραγματικά δύσκολες αποφάσεις και πρέπει να κάνουμε αυτό που είναι καλύτερο για την οικογένειά μας, ό,τι είναι πιο ασφαλές για τον άνθρωπό μας», επισήμανε.



Τελικά, όπως εξήγησε η Έμμα, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση έπαιξε η ανησυχία για τις κόρες που έχει αποκτήσει με τον Γουίλις, τη 15χρονη Μέιμπελ Ρέι και την 11χρονη Έβελιν Πεν. «Ο Μπρους δεν θα ήθελε οι δύο μικρές του κόρες να επισκιάζονται από την ασθένειά του. Το ξέρω αυτό. Δεν έβλεπαν φίλους, δεν καλούσαμε κόσμο στο σπίτι… ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος», ανέφερε.

«Η απόφαση δεν πάρθηκε ελαφρά τη καρδία, αλλά ήταν η σωστή για την οικογένειά μας», προσθέση η Έμα Χέμινγκ για τη νέα κατοικία του Μπρους, την οποία αποκαλούν το «δεύτερο σπίτι» τους.



Όπως είπε, αυτή η απόφαση αποδείχτηκε ωφέλιμη τόσο για τα παιδιά τους όσο και για τον Μπρους Γουίλις: «Τα παιδιά μας ανθίζουν, και το ίδιο και ο Μπρους, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. ίμαστε εκεί συνέχεια. Είναι το δεύτερο σπίτι μας, ένας χώρος όπου δημιουργούμε αναμνήσεις και ένα σπίτι που καλύπτει κάθε ανάγκη του Μπρους, 24 ώρες το 24ωρο. Και στο άλλο μας σπίτι, όπου ζουν τα παιδιά, πλέον κι εκείνα υποστηρίζονται, οι ανάγκες τους καλύπτονται, και αυτό έχει λειτουργήσει εξαιρετικά για εμάς».

Κλείσιμο





Αναφερόμενη στην απόφασή της να μιλήσει δημόσια για το ότι ο Μπρους Γουίλις ζει σε άλλο σπίτι, η σύζυγός του εξήγησε ότι ήθελε να είναι «απόλυτα ειλικρινής» εκ μέρους «άλλων φροντιστών που χρειάστηκε να πάρουν την ίδια απόφαση, ίσως να μεταφέρουν τον αγαπημένο τους σε μια δομή φροντίδας — και να αντιμετωπίσουν την κριτική, την καχυποψία και τα επικριτικά βλέμματα».