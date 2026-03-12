Σάκης Τανιμανίδης για Χριστίνα Μπόμπα: Είμαι χαρούμενος με τη σχέση μας, αλλά σηκώνει βελτίωση
Προσπαθώ ακόμα περισσότερο να διατηρήσω τον ρομαντισμό, επισήμανε ο παρουσιαστής
Χαρούμενος με της εξέλιξη της σχέσης του με τη Χριστίνα Μπόμπα δήλωσε ο Σάκης Τανιμανίδης. Αναφερόμενος στη ρομαντική της διάσταση ο παρουσιαστής τόνισε ωστόσο πως θα μπορούσε να βελτιωθεί. Αυτό που οφείλει να κάνει εκείνος, σημείωσε, είναι να προσεγγίσει ερωτικά τη σύζυγό του, όπως την εποχή που φλέρταρε.
Παραχωρώντας συνέντευξη στο vidcast Anestea, ο Σάκης Τανιμανίδης αναφέρθηκε στη σχέση του με τη Χριστίνα Μπόμπα, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την απόκτηση των δίδυμων παιδιών τους και τις αλλαγές που έχουν έρθει στην καθημερινότητα του ζευγαριού.
«Αυτό που θα ήθελα να βελτιώσω ως σύζυγος είναι να προσπαθώ ακόμα περισσότερο να διατηρήσω τη σχέση μεταξύ μας, τον ρομαντισμό. Με τα παιδιά και τις δουλειές, συνήθως αυτό μπαίνει σε τρίτη προτεραιότητα. Είμαστε σε καλό επίπεδο, είμαι χαρούμενος με τη σχέση μας, αλλά σηκώνει βελτίωση. Δεν είναι ότι κάτι θα γίνει θεωρητικά, χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, να φλερτάρεις τη γυναίκα σου, όπως όταν ήθελες να τη ρίξεις», είπε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε ο παρουσιαστής, η οικογένεια είναι η πιο σημαντική αξία με την οποία πορεύονται στη συζυγική τους ζωή. «Σαν γονείς έχουμε σαν βασική αξία την οικογένεια. Όχι γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό, αλλά γιατί αυτό μας κάνει χαρούμενους», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή τους
Ιδανικά θα ήθελαν να μην τερματιστεί ποτέ η κοινή τους πορεία. «Θέλουμε να γεράσουμε μαζί. Περνάμε πολύ ωραία μαζί. Μας αρέσει η οικογένεια που έχουμε χτίσει. Στο ιδανικό σενάριο είναι να είμαστε για πάντα μαζί. Ξέρω ότι θέλω να περάσω όλη μου τη ζωή μαζί της», εκμυστηρεύτηκε.
Αναφερόμενος στις κόρες τους, ο Σάκης Τανιμανίδης μοιράστηκε ότι τον ανησυχεί, αν θα μπορέσει να τους προσφέρει όσα έχουν ανάγκη σε οικονομικό επίπεδο. «Ποτέ δεν κυνηγούσα τα χρήματα, ήταν η απόρροια των πράξεών μου. Όταν κάνεις παιδιά αρχίζεις και σκέφτεσαι αν τα παιδιά σου θα είναι οκ οικονομικά», εξομολογήθηκε.
Μέλημα τόσο του ίδιου όσο και της συζύγου του είναι να μην κακομάθουν τα παιδιά τους: «Στα παιδιά παίρνουμε πολλά δώρα, θέλουμε να τα βλέπουμε να χαμογελάνε. Με απασχολεί πολύ για το μέλλον, με ποιον τρόπο δεν θα γίνουν κακομαθημένα και θα μάθουν να μην σταματάνε να προσπαθούν».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή τους
