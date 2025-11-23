Χριστίνα Μπόμπα για Σάκη Τανιμανίδη: Ένιωθα ότι θα γίνει καλός μπαμπάς, ήξερα ότι ήταν γεννημένος για οικογένεια
Τον χαζεύω με τα παιδιά μας και τον ερωτεύομαι ξανά, συμπλήρωσε η Instagrammer για τον σύζυγό της
Την πεποίθηση που είχε ότι ο Σάκης Τανιμαίδης θα γινόταν καλός πατέρας μοιράστηκε η Χριστίνα Μπόμπα. Η Instagrammer εξήγησε πως εκείνος ήταν που ήθελε από τα πρώτα βήματα της σχέσης τους να αποκτήσουν παιδιά και τόνισε ότι η ίδια πάντα ήξερε πως ήταν γεννημένος για να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, η Χριστίνα Μπόμπα είπε: «Ένιωθα ότι ο Σάκης θα γίνει καλός μπαμπάς. Το ένιωθα πάρα πολύ και στην αρχή της σχέσης μας ο Σάκης ήταν κυρίως που ήθελε να κάνουμε παιδιά, γιατί εγώ ήμουνα και πιο μικρή τότε και έλεγα, εντάξει, όχι ακόμα, μετά από 1 χρόνο, μετά από 2 χρόνια. Μετά δυσκολευτήκαμε, μας πήρε πολλά χρόνια, αλλά, ήξερα πάντα ότι είναι γεννημένος για οικογένεια και για παιδιά, είναι φανταστικός» εξομολογήθηκε η Χριστίνα Μπόμπα».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη της Χριστίνας Μπόμπα
Η Instagrammer εξέφρασε επίσης την άποψη ότι, όταν μια σχέση έχει γερά θεμέλια, τότε με την απόκτηση παιδιών το ζευγάρι ενώνεται ακόμα περισσότερο. «Θεωρώ ότι αν το ζευγάρι – και στη δική μας περίπτωση – έχει καλές βάσεις και νιώθει δεμένο και είναι ομάδα, όταν έρθουν τα παιδιά, αυτό πολλαπλασιάζεται, αλλάζει, κάνει κύκλους. Δηλαδή τον πρώτο χρόνο της ζωής των παιδιών, είχαμε και οι δύο στο μυαλό μας πώς θα επιβιώσουμε, ποιος θα κοιμηθεί περισσότερο, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Έλεγα, την πρώτη μέρα που γυρίσαμε “Θεέ μου, τι θα κάνω; Πώς θα ζήσουν τα παιδιά”», σημείωσε.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, εξομολογήθηκε ότι βλέποντας τον Σάκη Τανιμανίδη να περνά χρόνο με τις κόρες τους νιώθει να τον ερωτεύεται ξανά, αφού δεν τον αντιμετωπίζει μόνο ως σύζυγο, αλλά και ως πατέρας των παιδιών τους. «Νομίζω ότι δυναμώνει τελικά η σχέση. Γιατί μετά βλέπεις τον σύντροφό σου, όχι μόνο ως σύντροφό σου. Τον βλέπεις και ως πατέρα των παιδιών σου και όταν αυτός ο πατέρας είναι καλός, που στην περίπτωση του Σάκη είναι πολύ καλός, τον θαυμάζεις ακόμα περισσότερο και δηλαδή, πολλές φορές έχει τύχει να τον χαζεύω με τα παιδιά και να τον ερωτεύομαι ξανά. Παίρνει άλλη μία ιδιότητα που εσύ τη λατρεύεις», κατέληξε.
