Χριστίνα Μπόμπα για Σάκη Τανιμανίδη: Δεν μπορεί να με αγγίξει τίποτα, είναι η ασπίδα μου
Χριστίνα Μπόμπα για Σάκη Τανιμανίδη: Δεν μπορεί να με αγγίξει τίποτα, είναι η ασπίδα μου
Ο σωστός ο άνδρας σέβεται τη γυναίκα του, τόνισε από την πλευρά του ο παρουσιαστής
Για τον γάμο τους αλλά και για τις δίδυμες κόρες τους, μίλησαν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα, μοιραζόμενοι προσωπικές στιγμές και σκέψεις. Το ζευγάρι βρέθηκε καλεσμένο το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή Happy Day κι εξέφρασε την αγάπη που νιώθει ο ένας για τον άλλο.
«Δεν με ενόχλούν τα σχόλια, γιατί εγώ έχω μία πολύ καλή βάση που είναι ο Σάκης», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε: «Δεν έχω να φοβάμαι τίποτα, έχω έναν πολύ ωραίο άνδρα, δόξα τω Θεώ, που είναι πάντα δίπλα μου, είναι πάντα δίπλα στα παιδιά μας. Όλα τα κάνουμε μαζί. Δεν μπορεί να με αγγίξει τίποτα, είναι η ασπίδα μου. Άρα είναι αληθινό».
Δείτε το βίντεο
Από την πλευρά του, ο Σάκης Τανιμανίδης μίλησε με τρυφερότητα για τη σύζυγό του, τονίζοντας την αξία του σεβασμού μέσα στον γάμο. «Ένας άνδρας που παντρεύεται μία γυναίκα, όταν τον επιλέξει η γυναίκα, γιατί έχουμε την αυταπάτη ότι επιλέγουμε εμείς, είναι καθήκον του να τη σέβεται. Ο σωστός ο άνδρας σέβεται τη γυναίκα του», σημείωσε.
Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Η περίοδος της εγκυμοσύνης και της λοχείας μετά τη γέννα είναι κάτι ιερό. Είναι αυτές οι στιγμές που ο άνδρας πρέπει να δώσει τη μεγαλύτερη υποστήριξη στη γυναίκα του».
«Δεν με ενόχλούν τα σχόλια, γιατί εγώ έχω μία πολύ καλή βάση που είναι ο Σάκης», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε: «Δεν έχω να φοβάμαι τίποτα, έχω έναν πολύ ωραίο άνδρα, δόξα τω Θεώ, που είναι πάντα δίπλα μου, είναι πάντα δίπλα στα παιδιά μας. Όλα τα κάνουμε μαζί. Δεν μπορεί να με αγγίξει τίποτα, είναι η ασπίδα μου. Άρα είναι αληθινό».
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Η περίοδος της εγκυμοσύνης και της λοχείας μετά τη γέννα είναι κάτι ιερό. Είναι αυτές οι στιγμές που ο άνδρας πρέπει να δώσει τη μεγαλύτερη υποστήριξη στη γυναίκα του».
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την ακύρωση με Ερντογάν: Αν αυτό που κάνουμε με Chevron τους προκαλεί δυσφορία, «c' est la vie»
Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο - Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς
Η ενόχληση της Κατερίνας Στεφανίδη μετά από σχόλιο για βίντεο με θηλασμό για το παιδί της - «Εγώ ήμουν τυχερή, άλλες μαμάδες δεν είναι»
Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την ακύρωση με Ερντογάν: Αν αυτό που κάνουμε με Chevron τους προκαλεί δυσφορία, «c' est la vie»
Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο - Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς
Η ενόχληση της Κατερίνας Στεφανίδη μετά από σχόλιο για βίντεο με θηλασμό για το παιδί της - «Εγώ ήμουν τυχερή, άλλες μαμάδες δεν είναι»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα