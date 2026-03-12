Γιώργος Μαρίνος: Η αδημοσίευτη φωτογραφία δίπλα στην Τζένη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο από το 1989
Το studio Κλεισθένης αποχαιρέτησε τον σόουμαν δημοσιεύοντας το στιγμιότυπο
Τον Γιώργο Μαρίνο αποχαιρέτισε το Studio Κλεισθένης, σημειώνοντας πως ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος πάνω από όλα.
Σε ανάρτηση που έγινε στο Instagram την Τετάρτη 11 Μαρτίου, το Studio Κλεισθένης δημοσίευσε μία φωτογραφία του σόουμαν δίπλα στη Τζένη Καρέζη και στον Κώστα Καζάκο από το 1989 και στη λεζάντα ανέφερε πως ο Γιώργος Μαρίνος άλλαξε για πάντα την αθηναϊκή νύχτα και την ελληνική διασκέδαση.
Πιο αναλυτικά αναφέρεται: «Γιώργος Μαρίνος άλλη μία απώλεια ενός εξαιρετικού πάνω απ' όλα ανθρώπου αλλά και επιτυχημένου ηθοποιού σόουμαν. Άλλαξε για πάντα την αθηναϊκή νύχτα αφήνοντας πίσω του μία ολόκληρη εποχή της ελληνικής διασκέδασης. Το @studio_kleisthenis τον αποχαιρετά με συγκίνηση και μια πολύ όμορφη φωτογραφία μαζί με την Τζένη Καρέζη και τον Κωστα Καζάκο στις 26-10-1989. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας».
Δείτε τη φωτογραφία
Η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου σε ηλικία 87 ετών έγινε γνωστή την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο σόουμαν ζούσε σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα και σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε η ξαδέρφη του στο «Πρωινό», είχε από το 2021 άνοια. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 12.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντρέα, στο Κοιμητήριο Βούλας.
