Άγγελος Παπαδημητρίου για Fort Boyard: Τον πρώτο χρόνο κρυβόμουν στο σπίτι, ένιωθα ότι ρεζιλεύτηκα





Fort Boyard» αναφέρθηκε ο Άγγελος Παπαδημητρίου και ειδικότερα στα συναισθήματά του κατά τον πρώτο χρόνο προβολής του προγράμματος, εξηγώντας ότι ντρεπόταν.

«

Fort Boyard», που προβλήθηκε στην Ελλάδα από το 2004 έως το 2008.





Άγγελος Παπαδημητρίου σχολίασε ότι τον πρώτο χρόνο προβολής του προγράμματος δεν αισθανόταν καλά με την επιλογή του να συμμετέχει σε αυτό, με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορεί άνετα δημόσια:

Στην εποχή που συμμετείχε στο «Ο ηθοποιός ήτα καλεσμένος την Τετάρτη 11 Μαρτίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την τηλεόραση και το τηλεπαιχνίδι«Και στο "Fort Boyard" έτσι δεν έγινε; Ντράπηκα. Πήγα εκεί και μου λέει μια δημοσιογράφος “δεν ντρέπεστε κύριε Παπαδημητρίου να μπλέκετε με αυτά τα πράγματα;”. Τότε η τηλεόραση ήταν ένα πράγμα δυστοπικό. Τον πρώτο χρόνο κρυβόμουν στο σπίτι "ότι έγινε μια αποτυχία φοβερή και ρεζιλεύτηκα" και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε “θα έρθετε και στον επόμενο κύκλο;”. "Γιατί λέω είχε επιτυχία;", "ναι μου λέει, είναι επιτυχία του καναλιού"».