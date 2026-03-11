Η Ρούλα Κορομηλά αποχαιρετά τον Γιώργο Μαρίνο: Είχες και θα έχεις τον θαυμασμό και την εκτίμησή μου
Η Ρούλα Κορομηλά αποχαιρετά τον Γιώργο Μαρίνο: Είχες και θα έχεις τον θαυμασμό και την εκτίμησή μου
Με το αστείρευτο ταλέντο του έλαμψε και φώτισε την ελληνική σκηνή, έγραψε η παρουσιάστρια για τον σόουμαν που πέθανε στα 87 του χρόνια
Το δικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαρίνο που πέθανε στα 87 του χρόνια είπε η Ρούλα Κορομηλά μέσα από τα social media. Κορυφαίος, χαρισματικός, αυθεντικός, ανυπέρβλητος, εκρηκτικός ήταν οι λέξεις που χρησιμοποίησε η παρουσιάστρια για τον σόουμαν. Υπογραμμίζοντας το ταλέντο του, η Ρούλα Κορομηλά εξέφρασε τον θαυμασμό της, τον σεβασμό της και την εκτίμησή της για εκείνον.
Αποχαιρετώντας τον Γιώργο Μαρίνο, η Ρούλα Κορομηλά έγραψε σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram: «Ο μεγαλύτερος, κορυφαίος, αυθεντικός, χαρισματικός, ανυπέρβλητος, εκρηκτικός showman της ελληνικής τηλεόρασης. Με το αστείρευτο ταλέντο του έλαμψε και φώτισε την ελληνική σκηνή και χάρισε μοναδικές, αξέχαστες στιγμές στην τηλεόραση. Αντίο, Γιώργο Μαρίνο. Είχες και θα έχεις τον θαυμασμό, τον σεβασμό και την βαθιά μου εκτίμηση για πάντα».
Δείτε την ανάρτησή της
