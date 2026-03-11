Σόφη Ζαννίνου για Γιώργο Μαρίνο: Μαζί του φεύγει μια ολόκληρη εποχή
Σόφη Ζαννίνου για Γιώργο Μαρίνο: Μαζί του φεύγει μια ολόκληρη εποχή
Ήταν ένας εξαιρετικός δάσκαλος, λάτρης της λεπτομέρειας και της ακρίβειας, είπε η ηθοποιός για τον σόουμαν
Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του Γιώργου Μαρίνου που έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια. Μόλις έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν είτε με αναρτήσεις στα social media είτε προχωρώντας σε δηλώσεις σε εκπομπές.
Ανάμεσα σε αυτούς και η Σόφη Ζαννίνου που είχε συνεργαστεί μαζί του στη Μέδουσα. Η ηθοποιός τόνισε πως ο Γιώργος Μαρίνος λάτρευε τη λεπτομέρεια και την ακρίβεια, επισημαίνοντας πως η απώλεια του σόουμαν σηματοδοτεί το τέλος μίας ολόκληρης εποχής.
Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», την Τετάρτη 11 Μαρτίου, η Σόφη Ζαννίνου είπε για τον Γιώργο Μαρίνο: «Έχω λυπηθεί βαθιά. Ήταν ένας εξαιρετικός δάσκαλος, λάτρης της λεπτομέρειας και της ακρίβειας. Ήθελε να γίνονται όλα με χειρουργική ακρίβεια, με ατελείωτες ώρες πρόβας. Μαζί του φεύγει μία ολόκληρη εποχή. Στη Μέδουσα ακούσαμε για πρώτη φορά τη λέξη σόου. Με τον Μαρίνο ακούστηκε για πρώτη φορά. Και είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή ήδη ψάχνει πρόσωπα για ένα καταπληκτικό σόου για τον παράδεισο».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Φωτογραφία: NDPPHOTO
