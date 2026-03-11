Ελένη Δήμου για Γιώργο Μαρίνο: Δεν ξέρω αν ήταν δική του επιλογή η απομόνωση, προσπάθησα να τον συναντήσω και δεν τα κατάφερα

Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, γελάγαμε πολύ, λέγαμε διάφορα που μας έκαναν να γελάμε. Εύκολο δεν θα τον έλεγες σαν συνεργάτη, αλλά ήταν ένας πάρα πολύ καλός συνεργάτης. Τελειομανής».





Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε ξανά στο γεγονός πως ο Γιώργος Μαρίνος είχε επιλέξει να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα της ζωής του: « Δεν ξέρω αν ήταν δική του επιλογή η απομόνωση. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να είναι κοντά στον Γιώργο, να τον βλέπουν πού και πού και δεν το καταφέραν. Δεν ξέρω αν ήταν δική του επιλογή ή των ανθρώπων που τον φρόντιζαν και ήταν κοντά του », ανέφερε .