Ελένη Δήμου για Γιώργο Μαρίνο: Δεν ξέρω αν ήταν δική του επιλογή η απομόνωση, προσπάθησα να τον συναντήσω και δεν τα κατάφερα
Θα ήθελα να του έχω κάνει μια αγκαλιά, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Για την απώλεια του Γιώργου Μαρίνου μίλησε η Ελένη Δήμου, επισημαίνοντας πως δεν γνωρίζει εάν ήταν δική του επιλογή η απομόνωση και πως εκείνη θα ήθελε πολύ να τον έχει κάνει μία αγκαλιά πριν εκείνος φύγει από τη ζωή. Όπως δήλωσε, προσπάθησε πολλές φορές να τον συναντήσει, αλλά δεν τα κατάφερε.
Ο σόουμαν άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 11 Μαρτίου, σε ηλικία 87 ετών, και η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» το ίδιο πρωί, κάνοντας αναφορά στη σχέση τους και στην επαγγελματική τους συνεργασία, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική.
Η Ελένη Δήμου είπε αναλυτικά για τον Γιώργο Μαρίνο: «Δεν είναι κάτι που δεν περιμένεις, οι άνθρωποι μεγαλώνουμε και έρχεται η ώρα να φύγουμε. Απλά επειδή κάποιοι... Μπορεί να ήταν και επιλογή του Γιώργου, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, είχε απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον εγώ έκανα κάποιες προσπάθειες να τον συναντήσω, δεν μπόρεσα, δεν τα κατάφερα. Ήθελα να τον δω. Σοκαρίστηκα με την είδηση, δεν σου κρύβω, παρά το γεγονός ότι αυτό που προείπα, ότι μεγαλώνουμε και φεύγουμε. Ήθελα να τον έχω δει. Ήθελα να του έχω κάνει μια αγκαλιά. Σε όποιον κόσμο κι αν βρισκόταν το μυαλό του, νομίζω μια αγκαλιά πάντα είναι σαν φάρμακο. Λυπάμαι που έφυγε ο Γιώργος. Η σχέση μας ήτανε εξαιρετική, γελάγαμε πάρα πολύ. Περνάγαμε πάρα πολύ καλά. Περάσαμε δύο full σεζόν μαζί. Όταν λέω full σεζόν, για να μαθαίνουν και οι νεότεροι, μιλάμε από Τρίτη έως Κυριακή. Εκτός από μία μέρα που καθόμασταν. Άλλες εποχές. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, γελάγαμε πολύ, λέγαμε διάφορα που μας έκαναν να γελάμε. Εύκολο δεν θα τον έλεγες σαν συνεργάτη, αλλά ήταν ένας πάρα πολύ καλός συνεργάτης. Τελειομανής».
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε ξανά στο γεγονός πως ο Γιώργος Μαρίνος είχε επιλέξει να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα της ζωής του: «Δεν ξέρω αν ήταν δική του επιλογή η απομόνωση. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να είναι κοντά στον Γιώργο, να τον βλέπουν πού και πού και δεν το καταφέραν. Δεν ξέρω αν ήταν δική του επιλογή ή των ανθρώπων που τον φρόντιζαν και ήταν κοντά του», ανέφερε.
