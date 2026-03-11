Ακύλας: Γίνεται ένας πανικός στον δρόμο, δεν μπορώ να πάω σούπερ μάρκετ

Σε άλλο σημείο, ο Ακύλας στάθηκε σε μια προσωπική στιγμή που έζησε με την οικογένειά του μετά τον διαγωνισμό, περιγράφοντας πόσο τον συγκίνησε η δημοσιότητα που πήρε ξαφνικά η μητέρα του:

«

».

Παράλληλα

, μίλησε και για τον σημαντικό ρόλο που έχει παίξει η ιστορία της μητέρας του στη ζωή και την πορεία του, εξηγώντας πόσο τον έχει επηρεάσει προσωπικά:

«

».





Τέλος, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην εμφάνιση που ετοιμάζει για τη Eurovision, αλλά και στην κριτική που δέχεται:

«

».

Το ότι ας πούμε κατέβηκε η μητέρα μου, που από το πουθενά ξέρω εγώ έγινε διάσημη η μαμά, δηλαδή ανοίγω το κινητό την επόμενη μέρα παντού η μητέρα μου έτσι, έτσι, έτσι... Εκείνο το βράδυ που άραξα εγώ χαλαρός με τη μαμά μου, με την αδερφή μου, με τους φίλους μου, για μια τόσο ωραία στιγμή. Ήταν πραγματικά συγκινητικό, ήταν κάτι πολύ όμορφο για μένα. Μου χαράχτηκε δηλαδή εκείνο το πράγμα μέσα μου. Και δυο μέρες μετά, κερδίζουμε το "Sing for Greece"Η ιστορία της μητέρας μου είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο με έχει εμπνεύσει κι εμένα. Με έχει εμπνεύσει και μένα να μην τα παρατάω και να μην σταματάω. Δηλαδή πραγματικά θαυμάζω όλη την πορεία αυτή που έχει κάνειΔεν θα γίνει η ίδια εμφάνιση με τον εθνικό τελικό. Απλά εντάξει, αυτό έτσι όπως ανεβαίνεις ψηλά, πέφτεις και πολύ απότομα. Προσπαθώ να μην βλέπω στοιχήματα και σχόλια, αλλά εντάξει, Gen Z παιδί είμαι, δηλαδή εννοείται πως θα ανοίξω το κινητό μου κάποια στιγμή και θα δω. Έχω δεχτεί πάρα πολύ όμορφα σχόλια, πάρα πολλή αγάπη από τον κόσμο, αλλά είναι αυτό που ρε παιδί μου στα πεντακόσια καλά, θα δεις αυτό το ένα κακό. Έχω δεχτεί πολλή κριτική. Μερικές φορές με βοηθάει αυτή η κριτική γιατί παίρνω σχόλια τα οποία εγώ μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν είχα παρατηρήσει, δεν είχα καν στο μυαλό μου