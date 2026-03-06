Ακύλας: Η εμφάνισή του στον δεύτερο ημιτελικό του Σαν Μαρίνο για τη Eurovision 2026
Ο καλλιτέχνης παρουσίασε το «Ferto» ζωντανά στη σκηνή
Στη σκηνή του δεύτερου ημιτελικού του Σαν Μαρίνο για τη Eurovision 2026 εμφανίστηκε ο Ακύλας.
Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto», τον Μάιο στη Βιέννη, μετά τη συμμετοχή του στον εθνικό τελικό της Σερβίας, την Πέμπτη 5 Μαρτίου παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα «San Marino Song Contest», που μεταδόθηκε από το San Marino RTV.
Ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το «Ferto», επιλέγοντας το σήμα κατατεθέν της σκηνικής του εμφάνισης, σκούφο και πορτοκαλί μπότες, ολοκληρώνοντας το look του με λευκό πουκάμισο, δερμάτινη βερμούδα και γυαλιά ηλίου.
Δείτε το βίντεο
Λίγους μήνες πριν από τη Eurovision, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη, τα στοιχηματικά δεδομένα αρχίζουν να διαμορφώνουν την πρώτη εικόνα για τις συμμετοχές, καταγράφοντας τις τάσεις και τις προτιμήσεις που έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής γύρω από τον φετινό διαγωνισμό. Σύμφωνα με το poll του Eurovisionworld, η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση της κατάταξης, ενώ έως πρόσφατα βρισκόταν στην τρίτη. Η συμμετοχή του Ακύλα εμφανίζει πιθανότητα νίκης 9%, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό πίνακα. Στην κορυφή των στοιχημάτων βρίσκεται η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekehtin» των Lampenius & Parkkonen, συγκεντρώνοντας ποσοστό 22%.
