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Στην Ίμβρο θα εορτάσει τα ονομαστήριά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Στην Ίμβρο θα εορτάσει τα ονομαστήριά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Στη γενέτειρά του, την Ίμβρο, θα γιορτάσει τα ονομαστήριά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, παρουσία Προκαθημένων Ορθόδοξων Εκκλησιών
Στη γενέτειρά του, την Ίμβρο, θα εορτάσει φέτος τα ονομαστήριά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.. Βαρθολομαίος, έχοντας στο πλευρό του Προκαθημένους Ορθοδόξων Εκκλησιών, σε μια ιδιαίτερα συμβολική και ιστορική συγκυρία για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον απανταχού Ελληνισμό.
Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Ίμβρου και Τενέδου, οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 9 έως τις 12 Ιουνίου 2026 και θα κορυφωθούν την Πέμπτη 11 Ιουνίου, ημέρα της εορτής του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου.
Ιδιαίτερη σημασία προσδίδει στις εορταστικές εκδηλώσεις η παρουσία των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, ενώ τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη θα συνεορτάσουν ο Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας Δανιήλ.
Οι αφίξεις του Οικουμενικού Πατριάρχη και των Προκαθημένων έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 9 Ιουνίου στο λιμάνι της Ίμβρου, όπου θα πραγματοποιηθεί επίσημη υποδοχή. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα ακολουθήσει τελετή καλωσορίσματος στην πλατεία των Αγίων Θεοδώρων.
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα τελεστεί επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγίων Θεοδώρων για την άφιξη των Προκαθημένων, ενώ θα ακολουθήσουν δεξίωση και προσφωνήσεις. Το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πολιτιστική εκδήλωση.
Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα λάβει χώρα την Πέμπτη 11 Ιουνίου με την τέλεση του Όρθρου και της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας, παρουσία των Προκαθημένων και πλήθους πιστών. Μετά τη Θεία Λειτουργία θα παρατεθεί επίσημη δεξίωση και γεύμα, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μουσική συναυλία στους Αγίους Θεοδώρους.
Οι εορτασμοί θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου με την αναχώρηση του Οικουμενικού Πατριάρχη και των υψηλών προσκεκλημένων.
Η επιλογή της Ίμβρου για τον εορτασμό των ονομαστηρίων του Παναγιωτάτου έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πρόκειται για τον τόπο καταγωγής του, με τον οποίο διατηρεί διαχρονικά ισχυρούς δεσμούς. Την ίδια στιγμή, η παρουσία κορυφαίων εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων, εκτός από την ανάδειξη της σημασίας του θεσμού του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενισχύει το μήνυμα της ενότητας της Ορθοδοξίας.
Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Ίμβρου και Τενέδου, οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 9 έως τις 12 Ιουνίου 2026 και θα κορυφωθούν την Πέμπτη 11 Ιουνίου, ημέρα της εορτής του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου.
Ιδιαίτερη σημασία προσδίδει στις εορταστικές εκδηλώσεις η παρουσία των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, ενώ τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη θα συνεορτάσουν ο Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας Δανιήλ.
Οι αφίξεις του Οικουμενικού Πατριάρχη και των Προκαθημένων έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 9 Ιουνίου στο λιμάνι της Ίμβρου, όπου θα πραγματοποιηθεί επίσημη υποδοχή. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα ακολουθήσει τελετή καλωσορίσματος στην πλατεία των Αγίων Θεοδώρων.
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα τελεστεί επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγίων Θεοδώρων για την άφιξη των Προκαθημένων, ενώ θα ακολουθήσουν δεξίωση και προσφωνήσεις. Το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πολιτιστική εκδήλωση.
Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα λάβει χώρα την Πέμπτη 11 Ιουνίου με την τέλεση του Όρθρου και της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας, παρουσία των Προκαθημένων και πλήθους πιστών. Μετά τη Θεία Λειτουργία θα παρατεθεί επίσημη δεξίωση και γεύμα, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μουσική συναυλία στους Αγίους Θεοδώρους.
Οι εορτασμοί θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου με την αναχώρηση του Οικουμενικού Πατριάρχη και των υψηλών προσκεκλημένων.
Η επιλογή της Ίμβρου για τον εορτασμό των ονομαστηρίων του Παναγιωτάτου έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πρόκειται για τον τόπο καταγωγής του, με τον οποίο διατηρεί διαχρονικά ισχυρούς δεσμούς. Την ίδια στιγμή, η παρουσία κορυφαίων εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων, εκτός από την ανάδειξη της σημασίας του θεσμού του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενισχύει το μήνυμα της ενότητας της Ορθοδοξίας.
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