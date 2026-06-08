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24χρονος στη Θεσσαλονίκη προσπάθησε να πνίξει την αδερφή του και επιτέθηκε στον σκύλο της όταν επιχείρησε να τη βοηθήσει
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη σύλληψη Απόπειρα δολοφονίας σκύλος

24χρονος στη Θεσσαλονίκη προσπάθησε να πνίξει την αδερφή του και επιτέθηκε στον σκύλο της όταν επιχείρησε να τη βοηθήσει

Σε βάρος του 24χρονου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς

24χρονος στη Θεσσαλονίκη προσπάθησε να πνίξει την αδερφή του και επιτέθηκε στον σκύλο της όταν επιχείρησε να τη βοηθήσει
Στράτος Λούβαρης
32 ΣΧΟΛΙΑ
Για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της νεαρής αδελφής του κατηγορείται ένας 24χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν το πρωί της Κυριακής μετά από επεισόδιο που είχε ο κατηγορούμενος με την 20χρονη αδελφή του, μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νεάπολης. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο νεαρός φαίνεται ότι της επιτέθηκε και, μάλιστα, φέρεται να επιχείρησε να την πνίξει.

Ο 24χρονος κατηγορείται ότι άσκησε βία και κατά του σκύλου της αδελφής του όταν το ζώο επενέβη για να την προστατεύσει.

Δικογραφία σε βάρος του 24χρονου

Σε βάρος του 24χρονου ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς, ενώ στη συνέχεια παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
Στράτος Λούβαρης
32 ΣΧΟΛΙΑ

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