Η άνοδος του Ρούπερτ Μέρντοχ και οι συγκρούσεις με τα παιδιά του

Το Netflix ετοίμασε ντοκιμαντέρ για την αυτοκρατορία της οικογένειας Μέρντοχ – Βασίζεται σε χιλιάδες έγγραφα και μαρτυρίες δημοσιογράφων





Ο 94χρονος επιχειρηματίας έχτισε επί δεκαετίες έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους μέσων ενημέρωσης στον κόσμο, ξεκινώντας από μια μικρή εφημερίδα στην Αυστραλία και επεκτείνοντας σταδιακά την επιρροή του σε εφημερίδες, τηλεοπτικά δίκτυα και ψηφιακά μέσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και Ασία.







Παράλληλα με την επιχειρηματική του πορεία, όμως, αναπτύχθηκαν και έντονες διαφωνίες στο εσωτερικό της οικογένειας σχετικά με το ποιος θα αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας στο μέλλον.



Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρέθηκαν τα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του: ο Λάχλαν Μέρντοχ, ο Τζέιμς Μέρντοχ, η Ελίζαμπεθ Μέρντοχ και η Προύντενς ΜακΛέοντ. Ο Λάχλαν θεωρούνταν εδώ και χρόνια ο βασικός διάδοχος του πατέρα του, γεγονός που έχει εντείνει τις εντάσεις με τα αδέλφια του. Η αντιπαράθεση αυτή κορυφώθηκε πρόσφατα σε δικαστική διαμάχη στη Νεβάδα για το καταπίστευμα που θα καθορίσει τον έλεγχο της μιντιακής αυτοκρατορίας μετά τον θάνατο του Ρούπερτ Μέρντοχ. Στη συγκεκριμένη υπόθεση ο επιχειρηματίας και ο μεγαλύτερος γιος του βρέθηκαν απέναντι στα υπόλοιπα τρία παιδιά του. Παρότι αρχικά υπήρξε ευνοϊκή απόφαση για την πλευρά των αδελφών,





Η ιστορία αυτή, που συχνά έχει συγκριθεί με τη δραματουργία της τηλεοπτικής σειράς «Succession», παρουσιάζεται σε νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Dynasty: The Murdochs», που θα προβληθεί στη streaming υπηρεσία στις 13 Μαρτίου.



Δείτε το τρέιλερ



Η παραγωγή βασίζεται σε χιλιάδες σελίδες εγγράφων, email και μηνυμάτων, ενώ περιλαμβάνει συνεντεύξεις δημοσιογράφων που έχουν καλύψει εκτενώς την οικογένεια Μέρντοχ. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι δημοσιογράφοι των New York Times Τζιμ Ρούτενμπεργκ και Τζόναθαν Μάλερ, καθώς και ο αρθρογράφος του Atlantic ΜακΚέι Κόπινς.



Στη σειρά εμφανίζονται επίσης δημοσιογράφοι και σχολιαστές από τον χώρο των μέσων ενημέρωσης, όπως η Κάρα Σουίσερ, αλλά και πρώην εργαζόμενοι σε μέσα που ανήκαν στον όμιλο Μέρντοχ.



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δημιουργία και την επιρροή του Fox News, ενώ εξετάζεται και το σκάνδαλο τηλεφωνικών υποκλοπών που αποκάλυψε η εφημερίδα Guardian και το οποίο οδήγησε στο κλείσιμο της ταμπλόιντ εφημερίδας News of the World, επηρεάζοντας την πορεία του Τζέιμς Μέρντοχ μέσα στον όμιλο.