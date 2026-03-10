Σπύρος Μπιμπίλας για Χρήστο Βαλαβανίδη: Μέσα από τη ζωή του έδωσε μαθήματα ήθους, εργατικότητας και χιούμορ
Ήταν ένα πολύ σπουδαίο άτομο, πολύ σπουδαίος ηθοποιός και πολύ καλός φίλος, τόνισε

Ως έναν άνθρωπο που με την πορεία του έδωσε μαθήματα ήθους, εργατικότητας και χιούμορ περιέγραψε τον Χρήστο Βαλαβανίδη ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο αείμνηστος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 6 Μαρτίου σε ηλικία 82 ετών, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρά πρόβλημα με την υγεία του και συγκεκριμένα με την καρδιά του. Μιλώντας για εκείνον σε τηλεοπτική εκπομπή, ο συνάδελφό του στάθηκε τόσο στο υποκριτικό του ταλέντο όσο και στην προσωπικότητά του.

«Ο Χρήστος Βαλαβανίδης ήταν ένα πολύ σπουδαίο άτομο, πολύ σπουδαίος ηθοποιός και πολύ καλός φίλος. Μέσα από τη ζωή του, έδωσε μαθήματα ήθους, εργατικότητας και χιούμορ», δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το πρωί της Τρίτης 10 Μαρτίου.

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Χρήστου Βαλαβανίδη, ο Σπύρος Μπιμπίλας προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram για να πει το δικό του «αντίο». Αφού δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία, τόνισε μεταξύ άλλων πως ο τρόπος ζωής του αποτελεί μάθημα. 

Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Αντίο αγαπημένε μας Χρήστο! Σήμερα μας γεμίζει οδύνη το θλιβερό νέο της αποχώρησης από τη ζωή του σπουδαίου μας ηθοποιού Χρηστου Βαλαβανίδη που ήταν φίλος πάνω από όλα, συνεπής, δημιουργικός και άνθρωπος που νοιαζόταν για τους συναδέλφους, τον συνάνθρωπο, τη φύση, τα ζώα. Θα μας λείψεις Χρήστο μου. Η τελευταία μας συνεργασία στο Εθνικό μας Θέατρο στον Εξηνταβελώνη θα μου μείνει αξέχαστη. Κουράγιο στη γλυκιά σου Ασπασία και την κόρη σου. Η στάση ζωής σου μήνυμα για όλους μας».

Φωτογραφία: NDPPHOTO

