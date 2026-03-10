Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Με φλοράλ καλσόν στο πλευρό του Δημήτρη Λάλου στην πρεμιέρα της «Τελευταίας Κλήσης», δείτε φωτογραφίες
GALA
Μαριλίτα Λαμπροπούλου Δημήτρης Λάλος εμφάνιση

Το ζευγάρι έδωσε μαζί το «παρών» στην πρεμιέρα του φιλμ που παίζει ο ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Μια κοινή εμφάνιση έκαναν η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος, ποζάροντας μαζί στον φωτογραφικό φακό στην πρεμιέρα της ταινίας «Τελευταία Κλήση».

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών», το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου στην επίσημη πρεμιέρα του φιλμ, που πραγματοποιήθηκε σε εμπορικό κέντρο των Βορείων προαστίων.

Η ηθοποιός συνόδευσε τον σύντροφό της στην πρεμιέρα της ταινίας, στην οποία συμμετέχει. Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου επέλεξε μαύρο μίνι φόρεμα και φλοράλ καλσόν, ενώ ο Δημήτρης Λάλος έβαλε κοστούμι σε ίδια απόχρωση.

Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Νίκος Δρούκας
Ιωάννα Μαρίνου
