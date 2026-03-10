Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Με φλοράλ καλσόν στο πλευρό του Δημήτρη Λάλου στην πρεμιέρα της «Τελευταίας Κλήσης», δείτε φωτογραφίες
Το ζευγάρι έδωσε μαζί το «παρών» στην πρεμιέρα του φιλμ που παίζει ο ηθοποιός
Μια κοινή εμφάνιση έκαναν η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος, ποζάροντας μαζί στον φωτογραφικό φακό στην πρεμιέρα της ταινίας «Τελευταία Κλήση».
Το ζευγάρι έδωσε το «παρών», το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου στην επίσημη πρεμιέρα του φιλμ, που πραγματοποιήθηκε σε εμπορικό κέντρο των Βορείων προαστίων.
Η ηθοποιός συνόδευσε τον σύντροφό της στην πρεμιέρα της ταινίας, στην οποία συμμετέχει. Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου επέλεξε μαύρο μίνι φόρεμα και φλοράλ καλσόν, ενώ ο Δημήτρης Λάλος έβαλε κοστούμι σε ίδια απόχρωση.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Νίκος Δρούκας
